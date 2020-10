Nghệ An: Trạm cân xây dựng trái phép trên đất thuộc hai xã quản lý

Thời gian gần đây, tòa soạn Môi trường & Đô thị nhận được phản ánh của nhiều người dân ở địa bàn hai xã Nghĩa Hội và xã Nghĩa Phú (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) phản ánh về việc một trạm cân điện tử xây dựng không phép tại khu đất nằm giáp ranh giữa địa bàn hai xã này nhưng không được các cơ quan chức năng xử lý triệt để.

Tìm hiểu được biết, trạm cân điện tử được xây dựng trên khu đất rộng gần 1000m2 do hộ gia đình bà Hồ Thị Bảy xây dựng tại thửa đất: 173 tờ bản đồ số 02 (Theo bản đồ lâm nghiệp xã Nghĩa Hội). Địa chỉ thửa đất: xóm Thanh Hoa, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cùng hộ gia đình ông Nguyễn Thành Luân đang thuê khoán đất của Công ty TNHH MTV 1/5 quản lý sử dụng tại thửa đất số 50, tờ bản đồ số 28. Địa chỉ thửa đất: xóm Phú Tiến, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Dù đã bị đình chỉ xử phạt vi phạm nhưng trạm cân vẫn ngang nhiên tiếp tục thi công xây dựng thách thức pháp luật.

Có mặt tại trạm cân PV ghi nhận công trình xây dựng đã đến giai đoạn hoàn thiện, công nhân vẫn đang gấp rút thi công để sắp sửa đi vào hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Hàng ngày họ vẫn đưa vật liệu xây dựng vào tiếp tục hoàn thiện công trình này. Có mấy lần xã có xuống kiểm tra, nhưng không hiểu sao họ vẫn được tiếp tục xây dựng như vậy, chắc ít thời gian nữa là đi vào hoạt động” ông C.V.T một hộ dân sống gần đó cho biết.

Trao đổi vấn đề trên với ông Ân Quý Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hội cho hay: “Trạm cân nói trên là của bà Hồ Thị Bảy xây dựng từ tháng 6, trên một phần đất lâm nghiệp của xã Nghĩa Hội và một phần nữa là đất nông nghiệp của xã Nghĩa Phú do hai địa phương quản lý. Xã đã tiến hành lập biên bản, hồ sơ đình chỉ và xử lý hành chính từ lúc chủ tịch cũ đang làm. Đã báo cáo và chuyển hồ sơ lên huyện chờ hướng xử lý tiếp theo. Hiện tại tôi sẽ cho công an và địa chính xuống kiểm tra và xử lý”

Phỏng vấn qua điện thoại với ông Hồ Hữu Hoài, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phú cho biết: “Phần đất bên xã Nghĩa Phú là do Công ty TNHH MTV 1/5 quản lý sử dụng. Chúng tôi đã phối hợp với công ty lập biên bản xử lý hành chính đối với công dân đã sử dụng sai mục đích trên phần đất của công ty quản lý. Hiện tại cũng chưa biết hướng xử lý tiếp theo của công ty như thế nào, cho công dân thuê hay mượn tạm thời tôi cũng chưa nắm rõ. Về trách nhiệm quản lý đất đai thì tỉnh đã giao cho công ty quản lý. Đất đó đã giao cho công ty rồi, công ty cho thuê hay không là việc của công ty”

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của xã Nghĩa Phú

Căn cứ theo quyết định xử phạt hành chính của xã Nghĩa Hội vào tháng 6/2020 và quyết định xử phạt hành chính của xã Nghĩa Phú vào tháng 8/2020, hai xã đã tổ chức kiểm tra và lập biên bản về hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất phi nông nghiệp khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Đồng thời yêu cầu chủ trạm cân phải khôi phục lại tình trạng của thửa đất trước khi vi phạm (Tháo dỡ công trình vi phạm, di chuyển toàn bộ vật liệu ra khỏi thửa đất).

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của xã Nghĩa Hội

PV tiếp tục gặp và trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Nghĩa Đàn cho biết: “Các hồ sơ xử lý vi phạm phòng đã được tiếp nhận và đang trong thời gian tham mưu với bên tư pháp kiểm tra hồ sơ rồi họp để xin ý kiến lãnh đạo ủy ban, sau đó mới ban hành văn bản được. Hiện tại huyện chưa có quyết định gì cả thì xã cứ tiếp tục thực hiện theo quyết định đã có hiệu lực của pháp luật.”

Trong khi các cấp chính quyền từ huyện đến xã đang làm các thủ tục, kiểm tra, xác minh mức độ sai phạm thì bà Hồ Thị Bảy và ông Nguyễn Thành Luân tranh thủ hoàn thiện các phần tiếp theo của trạm cân để đưa vào hoạt động.

Đến ngày 30/9/2020 UBND huyện Nghĩa Đàn đã ra văn bản số 825/UBND–TNMT, về việc kiểm tra xử lý kết quả xử lý VPHC về đất đai tại xã Nghĩa Phú và xã Nghĩa Hội.

Văn bản số 825/UBND –TNMT. V/v kiểm tra xử lý kết quả xử lý VPHC về đất đai tại xã Nghĩa Phú và xã Nghĩa Hội.

Từ kết quả kiểm tra, xác minh, căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND huyện yêu cầu: UBND xã Nghĩa Phú và UBND xã Nghĩa Hội tổ chức kiểm tra, giám sát, cá nhân liên quan. Trường hợp nếu các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành quyết định xử phạt VPHC thì tổ chức cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

