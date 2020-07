Nghệ An: Tổng thầu “chây ì” công nợ, nhà thầu phụ kêu cứu lên Bí thư Tỉnh ủy

“Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, giữa tồn tại và phá sản. Rất mong sự vào cuộc, chỉ đạo của ông Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cứu giúp chúng tôi…”

Đây là một trong những nội dung mà hàng loạt nhà thầu đã ký kết hợp đồng và tiến hành thi công, cung cấp nguyên vật liệu cho dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An (giai đoạn 2) do Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An làm chủ đầu tư.

Dự án nghìn tỷ nhiều “tai tiếng”

Tháng 3/2016, UBND tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Đầu tư Cotec HealthCare, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An (Cty CP Bệnh viện đa khoa Nghệ An) tổ chức khởi công dự án Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2.

Trước đó, Cty CP Bệnh viện đa khoa Nghệ An ra đời để đại diện cho tư cách pháp lý, pháp nhân thực hiện dự án nói trên. Và, dự án nghìn tỷ này cũng do chính Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (Sau đây gọi tắt là Cty COTEC LAND) làm tổng thầu thi công.

Dự án có quy mô diện tích 26.722m2, quy mô 600 giường bệnh, theo tiêu chuẩn bệnh viện cao cấp, công suất khám chữa bệnh 1.500 lượt người/ngày với tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng, trong đó có gói hỗ trợ tín dụng hơn 1.000 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Được biết, tại thời điểm nói trên, đây cũng là dự án được đầu tư theo hình thức công – tư lớn nhất ở các tỉnh Bắc Trung bộ theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ.

Theo dự kiến ban đầu, dự án nghìn tỷ này sẽ chính thức được đưa hoạt động vào tháng 8/2018 nhưng mốc thời gian này đến nay cũng chỉ nằm trên giấy tờ. Và, sau gần 5 năm tiến hành thi công, dự án xây dựng Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An (giai đoạn 2) vẫn chưa thể tổ chức đưa vào hoạt động, vận hành các hạng mục công trình.

Không chỉ vậy, suốt quá trình thi công, dự án có số vốn hơn 1.300 tỷ đồng này liên tục chậm tiến độ, thất hứa với kỳ vọng của đối tác và để lại nhiều “tai tiếng” đối với các nhà thầu, người dân.

Nhầu thầu phụ kêu cứu Bí thư Tỉnh ủy

Trước thực trạng tổng thầu chính thi công dự án Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An (giai đoạn 2) cố tình chây ì công nợ, không chịu thanh toán tiền vật liệu, nhân công, khối lượng công trình… đến nay đã có 05 nhà thầu phụ đồng loạt ký đơn gửi Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An để kêu cứu.

“Năm 2017, chúng tôi đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng và cung cấp vật tư xây dựng với Cty COTEC LAND có địa chỉ tại tầng 6, cao ốc H2, số 196 Hoàng Diệu, phường 8, Quận 4, TP Hồ Chí Minh . Đây là thầu chính đối với công trình “Bệnh viện đa khoa Nghệ An mới”.

Sau khi chúng tôi (các nhà thầu phụ) ký kết hợp đồng với Cty COTEC LAND, chúng tôi đã tiến hành thi công, cung cấp vật liệu xây dựng đúng tiến độ, chất lượng, khối lượng.

Thế nhưng, nhà thầu chính Cty COTEC LAND không thanh toán tiền cho chúng tôi như cam kết trong hợp đồng. Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thanh toán đến nay đã gần 02 năm” – Đại diện Cty CP Xây dựng Hùng Gia Phát 979, Cty CP tư vấn xây dựng Thế giới mới, Cty CPXD và TMDV 38, Cty CP thương mại và sản xuất Hương Kính, Cty TNHH Trường An đồng loạt ký đơn trình bày.

Đáng quan tâm là việc hoàn thành khối lượng với nhà thầu chính Cty COTEC LAND đã ký trong hợp đồng đã được nghiệm thu công việc từ tháng 10/2018.

Cũng theo đối chiếu công nợ giữa 05 nhà thầu phụ với Cty COTEC LAND thì đến nay, họ đã bị nhà thầu chính thi công này nợ số tiền gần 15 tỷ đồng, trong đó Cty TNHH Trường An bị nợ lên tới hơn 7,6 tỷ đồng.

Theo những điều khoản đã ký kết giữa 02 bên từ trước thì sau khi nghiệm thu công việc, Cty COTEC LAND buộc phải thanh toán công nợ cho các nhà thầu phụ.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Cty COTEC LAND vẫn không có động thái dứt khoát về nghĩa vụ tài chính của mình cho các nhà thầu phụ khiến họ đang rơi vào cảnh lao đao, có nguy phá sản vì không còn dòng vốn để tái sản xuất kinh doanh.

