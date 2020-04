Nghệ An: Tóm gọn gã lừa đảo lập tài khoản ảo để bán sim số đẹp và khẩu trang

Ngày 27/4, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt đối tượng ở huyện Yên Thành có hành vi thông qua mạng xã hội lừa bán sim điện thoại số đẹp và khẩu trang phòng dịch giá rẻ, chiếm đoạt của nhiều nạn nhân hơn 200 triệu đồng.

Trước đó, đầu tháng 9/2019, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một số tài khoản facebook có dấu hiệu hoạt động “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức: Thông qua mạng facebook đối tượng sử dụng các tài khoản giả mạo để giả bán sim điện thoại số đẹp và đặc biệt trong giai đoạn vừa qua lợi dụng dịch bệnh COVID-19, các đối tượng liên tục rao bán khẩu trang y tế với giá rẻ trên mạng. Khi có khách đặt mua hàng thì đối tượng yêu cầu chuyển tiền cọc trước vào tài khoản khác nhau. Sau khi nhận được tiền cọc của các khách hàng chuyển tiền vào tài khoản thì đối tượng liền khóa facebook của mình, chặn tài khoản của bị hại, xóa tin nhắn và không gửi hàng theo yêu cầu.

Đối tượng Nguyễn Đình Tuấn.

Sau một thời gian kiên trì nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng, Công an huyện Nghi Lộc đã xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu trực tiếp thông qua các tài khoản facebook để thực hiện các hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của các khách hàng là Nguyễn Đình Tuấn (Sn 1993, trú tại xã Phúc Vinh, xã Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Khoảng 10h ngày 24/4/2020, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp Công an xã Vĩnh Thành (Yên Thành) phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Tuấn tại nhà riêng của đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 2 thẻ ATM, 2 điện thoại di động, 15 triệu đồng và các vật chứng khác đối tượng dùng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Tuấn khai nhận từ đầu tháng 9/2019, Tuấn đã thực hiện thành công trên 10 vụ lừa bán sim điện thoại số đẹp và khẩu trang. Bằng cách sử dụng 2 tài khoản facebook giả mạo để bán hàng online, lừa bán sim điện thoại di động số đẹp và đặc biệt trong thời gian vừa qua, lợi dụng dịch bệnh COVID-19, đối tượng rao bán khẩu trang với giá rẻ, Khi có khách đặt mua hàng thì đối tượng yêu cầu chuyển tiền cọc trước vào nhiều tài khoản khác nhau với số tiền ít nhất một lần chuyển là 2 triệu đồng và nhiều nhất là 20 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền cọc của khách hàng, Nguyễn Đình Tuấn liền khóa facebook, chặn tài khoản của bị hại, xóa tin nhắn và không gửi sim điện thoại hoặc khẩu trang theo yêu cầu. Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã lừa đảo của các khách hàng với số tiền trên 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền lừa đảo được, Nguyễn Đình Tuấn dùng vào việc trả nợ và mua ma túy sử dụng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng và bắt giữ các đối tượng còn lại.

Tác giả: Minh Tâm – PX03 Công an Nghệ An

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An