Nghệ An: Tội phạm về chức vụ, kinh tế tăng so với năm 2020

Trong năm 2021, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, khởi tố điều tra 211 vụ, 349 bị can phạm tội về chức vụ, kinh tế (trong đó, 10 vụ, 35 bị can phạm tội về chức vụ; 201 vụ, 314 bị can phạm tội về kinh tế).