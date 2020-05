Nghệ An: TNGT giảm mạnh trong 4 ngày nghỉ lễ

Hiện trường vụ TNGT xảy ra trên đường Hồ Chí Minh sáng ngày 30/4.

Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An, trong 4 ngày nghỉ lễ (Giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động 30/4 - 1/5), trên địa bàn tỉnh Nghệ An chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người chết.

Vụ tai nạn này xảy ra vào 9h sáng 30/4 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ). Vào thời điểm trên, chiếc xe tải BKS 37C - 241.07 do Trần Văn Dũng (SN 1964 trú tại X3, Tân Thành, Yên Thành) điều khiển, rẽ từ đường nhánh ở xóm 6 ra đường Hồ Chí Minh.

Đúng lúc này, xe tải do anh Dũng điều khiển va chạm với xe máy BKS 37D1 - 511.58 do anh Bùi Xuân Khánh (1998 trú tại Xóm 8, Nam Sơn, Đô Lương) điều khiển, đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Tân Kỳ đi Nghĩa Đàn. Sau khi va chạm xảy ra, chiếc xe tải đã cuốn cả chiếc xe và người điều khiển vào gầm xe. Anh Khánh tử vong tại chỗ.

Cũng theo Phòng CSGT Công an Nghệ An, so với cùng kỳ năm 2019, TNGT giảm 100% trên cả 3 tiêu chí (giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, 1 người bị thương).

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện lập biên bản xử phạt đối với 947 trường hợp vi phạm luật giao thông. Trong đó, 339 trường hợp là người điều khiển xe ôtô, 605 trường hợp là xe mô tô - gắn máy, 3 trường hợp xe máy điện. Đặc biệt, có 15 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn được lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt với mức tiền phạt lên đến 60 triệu đồng.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: atgt.vn