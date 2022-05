Nghệ An: Tín hiệu đáng mừng đầu mùa du lịch 2022

Bãi biển kín người, di tích đón hàng vạn lượt khách

Theo ghi nhận tại biển Cửa Lò, trong ngày 30/4 chật kín du khách. Do nắng nóng nên việc tắm biển khiến du khách hết sức hào hứng, thích thú. Với bãi biển đẹp, hoang sơ, cát trắng mịn và an toàn, do đó cứ vào dịp Hè là hàng ngàn du khách ghé thăm, dừng chân để trải nghiệm vẻ đẹp nơi đây. Đến thị xã Cửa Lò, du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa, ẩm thực, những làng nghề truyền thống, những phố chợ hải sản phong phú...

Theo số liệu thống kê, riêng trong 2 ngày 30/4 và 1/5, thị xã Cửa Lò đón khoảng 4 vạn du khách. Do được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, Cửa Lò được du khách đánh giá cao và luôn mong trở lại mỗi độ Hè về.

Du khách tham quan tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Cùng với Cửa Lò, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn), cũng đón hàng vạn lượt khách tham quan, với những trải nghiệm về cội nguồn hết sức giá trị. Về với Quê Bác, ai cũng mang tâm thế thắp nén hương tri ân công lao trời biển của Bác đối với Nhân dân, dân tộc, hậu thế hôm nay và mai sau. Đến với khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, du khách sẽ được thăm quê nội, quê ngoại Bác Hồ, núi Chung Sơn... được trải nghiệm trong không gian rộng lớn với những câu chuyện kể, những chiếc cổng tre cũ kỹ, những lò rèn, mảnh vườn, nhà tre...

Theo thống kê sơ bộ, trong 2 ngày nghỉ lễ, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đã đón tiếp hơn 1.800 đoàn về dâng hoa, dâng hương, với trên 4 vạn du khách tham quan.

Trải nghiệm sự hoang sơ tại Khe Tọ



Trong khi đó, TP Vinh giờ đây cũng đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng của du khách khi về Nghệ An du lịch, trải nghiệm, nghỉ dưỡng. Điểm nhấn được nhắc tới đầu tiên khiến nhiều người phải trầm trồ đó là việc TP vừa vận hành phố đi bộ. Trong những ngày qua, nhất là 2 ngày 30/4 - 1/5, phố đi bộ tại TP Vinh trở nên quá tải.

Đến với phố đi bộ ngay trung tâm TP, du khách được trải nghiệm những làn ví dặm, dân ca xứ Nghệ, được hòa mình vào không gian ẩm thực rất Vinh, rất Nghệ An, được thỏa thích vui chơi, trải nghiệm với nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật sôi động, đặc sắc. Hiện chỉ mở vào 2 ngày cuối tuần (tối thứ 6 và thứ 7), phố đi bộ TP Vinh đang trở thành điểm vui chơi hết sức thu hút.

Ngoài ra, những điểm đến trải nghiệm về du lịch cộng đồng, du lịch kiểu homestay, như điểm du lịch suối cá Khe Tộ (thị xã Thái Hòa), homestay Khe Kiền (huyện Tương Dương) hay điểm du lịch cộng đồng tại huyện Con Cuông cũng đón hàng trăm, hàng ngàn lượt khách tham quan, lưu trú, du lịch trải nghiệm trong những ngày này.

Thức dậy những tiềm năng

So với các tỉnh thành trong cả nước, tỉnh Nghệ An được xem là một trong những địa phương có nhiều điểm du lịch hấp dẫn, mê hoặc khách tham quan. Bởi vậy, Nghệ An mỗi năm luôn đón hàng triệu lượt người tới tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng.

Phải khẳng định rằng, có được những “thiên thời, địa lợi ấy”, Nghệ An thật sự đang sở hữu những tiềm năng lớn. Chính nội tại hết sức mạnh mẽ này, sẽ giúp Nghệ An đạt được khởi sắc trong du lịch nói riêng và nền kinh tế nói chung trong tương lai gần, khi nỗ lực “thức dậy” những tiềm năng sẵn có được thực hiện một cách quyết liệt, bài bản và đồng bộ.

Đến với Nghệ An, khách du lịch sẽ tìm về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn), đây sẽ là điểm đến và dừng chân đầu tiên của mỗi du khách khi đặt chân về Quê Bác. Bởi với tâm niệm, không chỉ là chuyện tham quan, du khách muốn được về đây, được thắp nén hương cho thân sinh Bác, những người thân, anh em của Bác Hồ. Đây là nơi lưu giữ những kỷ vật của gia đình Bác Hồ, cả quê ngoại, quê nội Bác vẫn còn đó những di tích, kỷ vật đẹp đẽ, những con đường, ngôi nhà tranh đơn sơ...

Trải nghiệm không gian văn hóa các dân tộc



Nghệ An mùa này còn có các bãi biển nổi danh như Cửa Lò, Bãi Lữ... Đây là những màu xanh hút hồn, bãi tắm đẹp và thơ mộng. Hoặc bạn cũng có thể trải nghiệm du lịch cộng đồng, homestay với những giá trị truyền thống đặc sắc của người miền núi miền Tây Nghệ An, là những nét văn hóa nghìn năm được bày biện, khôi phục sinh động, để mỗi du khách khi đến, trải nghiệm sẽ cảm nhận rõ, thích thú và có thêm những tiềm thức mới về văn hóa, phong tục của người dân tộc bản địa rất đặc sắc, rất đáng khâm phục.

Đến với Nghệ An, khách du lịch sẽ phải mỏi chân với một lịch trình dày cộm, đáng để xách ba lô lên và tự mình cảm nhận, trải nghiệm tất cả. Không chỉ được đón nhận niềm vui trong du lịch, địa danh, văn hóa, ẩm thực mỗi vùng miền, mà khách du lịch còn được trải nghiệm, được hướng về cội nguồn, tri ân các vị vua như Vua Mai Hắc Đế với đền thờ Vua Mai tại Nam Đàn, đền thờ Vua Quang Trung trên đỉnh núi Quyết, nơi lưu giữ bao di vật lịch sử vang dang một thời... Là những địa danh du lịch tâm linh nổi tiếng như Đền Hoàng Mười (Hưng Nguyên), Đền Cuông (Diễn Châu)...

Nghệ An đã và đang trở thành điểm đến lý tưởng của khách du lịch cả trong nước, lẫn quốc tế. Mảnh đất “địa linh, nhân kiệt”, “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đã và đang trở thành điểm đến thân quen, yêu mến, đáng quay lại của du khách sau mỗi kỳ nghỉ lễ được trải nghiệm, được tham quan, được hòa mình vào những không gian, ẩm thực, nét văn hóa... cực kỳ phong phú, đa dạng, đặc sắc.

Tin rằng, với tiềm năng lớn, Nghệ An sẽ nỗ lực thức dậy, khai thác tốt hơn nữa để rồi trong tương lai gần, "ngành công nghiệp không khói" sẽ trở thành mũi nhọn thực sự, đưa Nghệ An vươn tầm sau những khó khăn hiện tại.

