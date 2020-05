Nghệ An: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nghi nhảy cầu tự tử

Trong tỉnh

Sáng 18/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân nghi nhảy cầu sông Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) tự tử.