Nghệ An: Tìm kiếm nam thanh niên 9X nhảy cầu đường bộ Yên Xuân

Lực lượng chức năng cùng người dân đang triển khai tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Yên Xuân 2

Chiều 7/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị đang phối hợp với Công an xã Long Xá (huyện Hưng Nguyên), chính quyền địa phương và người dân tìm kiếm một nam thanh niên nhảy cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Khắc Phát (SN 1991, trú ở xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h tối ngày hôm qua (6/11), người dân thấy Phát đang đứng một mình trên cầu đường bộ Yên Xuân (thuộc địa phận xóm 2, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Đến khoảng hơn 22h đêm cùng ngày thì không thấy người đâu nữa mà chỉ thấy để lại trên cầu 1 đôi dép, 1 chiếc áo, điện thoại, ví và một mảnh giấy nên báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã điều 2 xe đặc chủng, 1 xuồng cứu hộ cùng 10 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã, chính quyền địa phương và người dân triển khai tìm kiếm.

Theo thông tin từ công an xã xác nhận thì nạn nhân đã nhảy cầu, trong khi đó phía gia đình cũng cho biết từ tối qua đến giờ chưa thấy Phát về nhà.

Hiện, người nhà nạn nhân cũng đã có mặt tại hiện trường để cùng phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai tìm kiếm.

Tác giả: Sỹ Hòa - Chu Minh



Nguồn tin: Báo Giao thông