Nghệ An: Thu ngân sách hơn 18 nghìn tỉ, thành lập mới 1.872 DN

Thành phố Vinh - đô thị trẻ, năng động của khu vực Bắc Trung bộ. Ảnh: QĐ

Ngày 23.12, UBND tỉnh Nghệ An cho biết vừa tổ chức phiên họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2021.

Theo đó, dự kiến đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 1 huyện (Quỳnh Lưu) đạt chuẩn nông thôn mới.

Thu ngân sách năm 2021 ước thực hiện 18.056 tỉ đồng, đạt 128,6% dự toán điều chỉnh và bằng 101,2% so với năm 2020. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 16.397 tỉ đồng, đạt 128,3% dự toán điều chỉnh và bằng 98,4% so với năm 2020; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 1.655 tỉ đồng, đạt 132,4% dự toán điều chỉnh, bằng 140,5% so với năm 2020. Chi ngân sách năm 2021 ước thực hiện 27.984 tỉ đồng, đạt 108,8% dự toán điều chỉnh.

Tính đến 22.12, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 4.396,49 tỉ đồng, đạt 72,97% kế hoạch giao đầu năm. UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương.

Đến ngày 21.12, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 115 dự án, điều chỉnh 147 lượt dự án, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 39.319,82 tỉ đồng; số lượng dự án tăng 41,97%, tổng mức đầu tư tăng 3,16 lần so với cùng kỳ năm 2020. Thành lập mới 1.872 doanh nghiệp, tăng 3,14% cùng kỳ với tổng số vốn đăng ký 20.098 tỉ đồng, 769 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 156 doanh nghiệp so cùng kỳ 2020.

Tính từ đầu đợt dịch đến ngày 23.12, trên địa bàn tỉnh ghi nhận tổng số 6.910 bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn 21 huyện, thành phố, thị xã; trong đó có 5.601 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh, ra viện, 33 bệnh nhân tử vong, 1.276 bệnh nhân đang điều trị.

Về tiêm vaccine phòng COVID-19, có 1.553.146 người đã tiêm đủ 2 mũi (đạt tỉ lệ 79,2% người trên 18 tuổi); 63.049 người đã tiêm mũi bổ sung; 291.564 trẻ em từ 12-17 tuổi đã được tiêm mũi 1 (tính đến ngày 20.12).

Tỉnh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai gắn với khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng dự thảo Kế hoạch đảm bảo công tác chính sách người có công với cách mạng và công tác an sinh xã hội trong dịp Tết nguyên đán 2022; khởi động Chương trình “Tết vì người nghèo”.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động