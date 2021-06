Nghệ An: Thu giữ gần 1.500 đơn vị mỹ phẩm các loại không hóa đơn chứng từ

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An cho biết, ngày 4/6 Đội QLTT số 5 thuộc Cục QLTT Nghệ An vừa phát hiện, tịch thu lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, do bà Trần Thị Quyên (xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ) đang vận chuyển về kho.

Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa vi phạm. Ảnh Cục QLTT Nghệ An

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong các thùng carton có chứa 1.200 mặt nạ dưỡng da, 280 lọ kem chống nắng, tổng trị giá 9,8 triệu đồng. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa nêu trên.

Hiện, Đội QLTT số 5 đã lập biên bản và tịch thu toàn bộ lô hàng mỹ phẩm trên đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính đối với Bà Trần Thị Quyên số tiền 8 triệu đồng.

Tác giả: Đào Xuân

Nguồn tin: Pháp luật Plus