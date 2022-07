Nghệ An: Thí sinh nhận định đề thi Ngữ văn khá thú vị

Các thí sinh ở điểm thi trường THPT chuyên Phan Bội Châu ( TP. Vinh, Nghệ An) rạng rỡ bước ra khỏi phòng thi. Ảnh: Minh Khuê

Sau khi hoàn thành bài thi ngữ văn, thí sinh Phạm Thị Cẩm Tú, Trường THPT Hecman (TP.Vinh) nhận định đề thi văn năm nay tương đối dễ và không quá bất ngờ.

Tú cho biết, có thể đạt 7,5 điểm mặc dù không chuyên văn. Phần nghị luận xã hội trích đoạn “Con đường những vì sao” và yêu cầu thí sinh nói về trách nhiệm của thế hê trẻ. Em đã nêu trách nhiệm của mình trong việc phòng chống dịch COVID- 19, tinh thần chính trực.

Thí sinh Phạm Thị Cẩm Tú, Trường THPT Hecman chia sẻ về đề thi Ngữ văn năm nay. Ảnh: Minh Khuê

Thí sinh Hoàng Khánh Ngân, THPT chuyên Phan Bội Châu cũng cho rằng: “Đề thi môn Ngữ văn năm nay không quá phức tạp. Đề thi phù hợp với sức học của em, đặc biệt trong 2 năm học online đầy khó khăn.

Em rất thích phần nghị luận xã hội về trách nhiệm của thế hệ trẻ. Đặc biệt em cũng là thế hệ trẻ, có nhiều ước mơ, hoài bão, nên nghĩ gì viết nấy cũng hay. Tuy nhiên, đề nghị luận văn học ra bài “Chiếc thuyền ngoài xa”, ôn chưa kỹ nên làm bài chưa được tốt lắm".

Thí sinh Hoàng Khánh Ngân, THPT chuyên Phan Bội Châu cho rằng, đề thi môn Ngữ văn năm nay không quá phức tạp. Ảnh: Minh Khuê

Tại điểm thi trường Phan Bội Châu, đa số thí sinh đều khá thoải mái và nhận định đề thi có độ khó vừa phải. Thí sinh Nguyễn Thị Tố Nhi, THPT Hecman chia sẻ, với học lực khá, em tự tin làm được điểm 8.

Thí sinh Nguyễn Thị Tố Nhi tự tin làm được 8 điểm đối với đề thi Ngữ văn năm nay. Ảnh: Minh Khuê

"Đề thi phân hóa không cao nên với thí sinh không ôn nhiều quá như em vẫn dễ đạt trên điểm khá. Phần nghị luận văn học ra về truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” không ngoài dự đoán của nhiều bạn", Nhi nói.

Đội thanh niên tình nguyện chúc mừng thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên. Ảnh: Minh Khuê

Cô Nguyễn Diễm Hằng - giáo viên dạy Ngữ văn ở huyện Thanh Chương nhận xét đề thi môn Ngữ văn xét tốt nghiệp năm nay không bất ngờ, vừa sức với các thí sinh dễ đạt điểm trung bình, bên cạnh đó, có sự phân hóa cao ở phần nghị luận văn học.

Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại các điểm thi sáng ngày 7.7, Giám đốc sở Giáo dục Nghệ An Thái Văn Thành đánh giá: "Sáng hôm nay kỳ thi đã diễn ra với tinh thần an toàn nghiêm túc, trường thi yên tĩnh, cán bộ coi thi, giám thị thực hiện rất nghiêm túc quy chế".

Tác giả: MINH KHUÊ

Nguồn tin: Báo Lao Động