Nghệ An: Thí sinh F0 được dự thi vào lớp 10 THPT, bố trí phòng riêng

Thí sinh F0 được phép dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo lịch chung, bố trí phòng thi riêng, và thực hiện 5K.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tỉnh Nghệ An được tổ chức vào các ngày 7-8/6. Trong bối cảnh bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19. Để kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, nhất là những em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu Chủ tịch các Hội đồng thi thực hiện các nội dung:

Đối với thí sinh thuộc diện F0, nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi phải nộp đơn dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19, được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Các thí sinh này được Hộ đồng thi bố trí dự thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An sáng 7/6.

Thí sinh thuộc diện F1 được tham dự kỳ thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đối với Hội đồng thi, tạo điều kiện để người tham gia công tác tổ chức thi thục hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân, phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong suốt quá trình làm nhiệm vụ.

Bố trí tại mỗi Hội đồng thi riêng cho các đối tượng thí sinh thuộc diện F0, đảm bảo cách biệt với các phòng thi khác của Hội đồng thi và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Việc đánh số thứ tự mới, thu bài thi… của các thí sinh này được hướng dẫn cụ thể tại cuộc họp Chủ tịch các Hội đồng thi.

Thí sinh được các lực lượng tình nguyện hỗ trợ trước cổng điểm thi.

Quán triệt thí sinh thuộc diện F0 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, trong thời gian diễn ra các buổi thi, trong quá trình di chuyển từ nơi cư trú đến nơi thi và ngược lại (đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người khác, rửa tay khử khuẩn…).

Bố trí đủ số lượng coi thi cho các phòng thi riêng tại Hội đồng thi. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết bảo đảm cho cán bộ coi thi tại các phòng thi riêng thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch.

Trước đó, các hội đồng thi đều bố trí phòng thi dự phòng trong trường hợp có thí sinh F0 có nhu cầu, nguyện vọng và đơn tham gia kỳ thi có xác nhận của người bảo hộ.

Đồng thời tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường tại các Hội đồng thi như: vệ sinh, khử khuẩn khu vực thi, phòng thi trước và ngay sau kết thúc buổi thi, đặc biệt khử khuẩn các phòng thi riêng; bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn ngay trước cổng điểm thi, mỗi phòng thi…

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn