Nghệ An: Thành lập Tổ giám sát các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ giám sát thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An do bà Nguyễn Thị Quế Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Tổ trưởng. Các thành viên của Tổ giám sát là các công chức ở các đơn vị: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện nơi có đấu giá đất.

Tổ giám sát có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giám sát, lựa chọn một số cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An để giám sát việc tổ chức đấu giá đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Trường hợp phát hiện có vi phạm, kịp thời lập biên bản và đề nghị người có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý, báo cáo Sở Tư pháp, UBND tỉnh kết quả giám sát trước ngày 31/12/2020.

Các cuộc đấu giá đất ở Nghệ An sắp tới sẽ có sự hiển diện của Tổ giám sát

Được biết, trươc đây tại các cuộc đấu giá đất tình trạng “cò đất” thông đồng, dìm giá, gây mất trật tự, khiến nhân dân bức xúc và làm thất thu ngân sách…nên tỉnh Nghệ An đã tổ chức đấu giá đất theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp và bước đầu thu được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, vẫn còn đó một số bất cập, vướng mắc nên việc thành lập Tổ giám sát là cần thiết nhằm phát hiện các vi phạm, tiêu cực để kịp thời xử lý, tạo ra sự công bằng trong việc đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm gửi thông báo lịch các cuộc đấu giá cho Tổ giám sát ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường