Nghệ An: Thận trọng mở lại chợ truyền thống

Tối 12/9, UBND TP. Vinh (Nghệ An) đã ban hành Kế hoạch số 207 về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó chuyển trạng thái giãn cách xã hội TP. Vinh từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 nâng cao, sẽ mở từ 8 chợ trong số 25 chợ ở thành phố, trong đó chợ đầu mối Vinh vẫn phải tạm dừng hoạt động. Trước tình thế cấp bách, Chủ tịch UBND thành phố đã cho phép mở lại 8 chợ truyền thống trên địa bàn TP. Vinh, nhưng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chợ không được phép hoạt động. Theo đó, các tiểu thương được phép bán ở chợ ít nhất phải được tiêm 1 mũi vắc xin ngừa Covid-19, có xét nghiệm RT-PCT âm tính trước khi hoạt động, và sau đó có xét nghiệm 3 ngày/1 lần và chỉ được bán mặt hàng kinh doanh thiết yếu như lương thực, thực phẩm, rau củ quả, đồ khô.

Chợ Cọi TP. Vinh đang chuẩn bị các phương án phòng dịch chờ hoạt động trở lại

Theo đó chính quyền TP. Vinh phối hợp với Sở Công Thương nhanh chóng triển khai các phương án mở lại hoạt động bán thực phẩm thiết yếu tại chợ truyền thống. Mỗi chợ sẽ cho các tiểu thương có đủ năng lực cung cấp các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả, đồ khô, hàng hóa thiết yếu. Thành phố giao UBND các phường xã, Ban quản lý chợ Vinh, chợ Ga Vinh, HTX, doanh nghiệp quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Ông Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An - cho rằng, nếu được tổ chức thực hiện đồng bộ, phương án này sẽ giúp cải thiện đáng kể tình trạng quá tải tại các siêu thị, cửa hàng, đồng thời cung cấp nguồn thực phẩm phong phú hơn cho người dân thành phố, giải quyết được tình trạng hàng hóa thiếu hụt cục bộ của người dân tại một số khu vực những ngày gần đây.

"Trong điều kiện bình thường, hệ thống phân phối hiện đại chiếm khoảng 30% thị phần. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, không có chợ tự phát, số chợ truyền thống đóng cửa tăng nhanh, liên tục dẫn đến việc các siêu thị, cửa hàng tiện lợi dù đã nỗ lực tăng nguồn cung thực phẩm tươi sống lên gấp 2-3 lần nhưng cũng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của người dân" - ông Tú nêu thực tế.

Hiện thành phố đã cho phép mở một số chợ truyền thống để đảm bảo việc cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu cho nhân dân được nhanh chóng, kịp thời nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch. Thế nhưng theo ông Cao Minh Tú, các chợ đang tạm ngưng hoạt động chỉ được mở trong điều kiện như sau: đảm bảo an toàn, kiểm soát dịch bệnh là yêu cầu có tính bắt buộc; có biện pháp kiểm soát hướng dẫn lưu lượng, mật độ tiểu thương bán hàng, mật độ người đi chợ đảm bảo 5K; tổ chức mua bán tránh tiếp xúc tối đa giữa tiểu thương và người mua… ngành hàng bán phục vụ là thực phẩm tươi sống, rau củ quả. Nếu không gian chợ chưa đảm bảo thì có thể sử dụng các mặt bằng phù hợp để họp chợ an toàn. Đồng thời, Sở Công Thương đã có hướng dẫn giải pháp thí điểm về phương án tổ chức kinh doanh thực phẩm, quản lý khách đi chợ, các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch: 5K, phân luồng, bán hàng đồng giá, dựng vách ngăn...

Ông Tú cho biết thêm, Sở Công Thương rất lo lắng nên đã triển khai nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn này. Trước mắt, sở đang phối hợp với chính quyền thành phố chuẩn bị phương án an toàn để mở lại chợ. Mặt khác, tiếp tục làm việc với các DN bán lẻ điều chỉnh phương thức bán hàng trực tiếp lẫn online theo hướng giảm số lượng mặt hàng, ưu tiên mặt hàng thiết yếu, bán theo combo để giảm thời gian, tiết kiệm nhân lực, nâng cao tối đa năng lực cung ứng hàng hóa để gánh cho kênh chợ truyền thống.

Thận trọng khi mở chợ

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Đinh Xuân Trường - Chủ tịch UBND phường Quang Trung (TP. Vinh) - cho biết, chợ đã chuẩn bị sẵn quyết định mở lại hoạt động cho tiểu thương ngành thực phẩm thiết yếu. Theo đó, từ ngày 14/9, chợ Quang Trung sẽ tổ chức cho khoảng 50 hộ tiểu thương đã được tiêm phòng và đủ các điều kiện sẽ được bán ở chợ theo phương án đã được Sở Công Thương hướng dẫn, trong đó đặc biệt chú ý các biện pháp phòng chống dịch. "Lo nhất là khi chợ mở cửa lại, người dân các quận khác đổ về mua sắm nên việc tổ chức phải thật chặt chẽ, dự kiến mỗi đợt chỉ cho lượng người nhất định vào đi chợ" - ông Trường tính toán.

Tiểu thương bán hàng ở chợ làm vách ngăn bảo đảm điều kiện an toàn phòng chống dịch. Trong ảnh: Tiểu thương quầy hàng thịt tươi sống ở chợ Hưng Phúc chuẩn bị hàng hoá cho ngày mở chợ trở lại

Ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Bến Thuỷ - cho biết, chợ Bến Thuỷ đang chuẩn bị tổ chức lại hoạt động kinh doanh rau củ quả, thịt, cá tại chợ. "Chúng tôi sẽ bố trí tiểu thương tại một dãy sạp, mỗi sạp cách nhau bằng vạch kẻ sẵn, người mua cũng đứng giãn cách ngay vạch chia để thực hiện giãn cách. Hơn 140 tiểu thương bán hàng thiết yếu tại chợ lần mở cửa trở lại này đủ các điều kiện như đã được tiêm một mũi vắc xin, có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 và định kỳ xét nghiệm 3 ngày/1 lần và cam kết thực hiện đúng các quy định do Ban quản lý chợ đưa ra..." - ông Huân chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh - ông Trần Quang Lâm - giải thích, do điều kiện an toàn nên thành phố đang rất thận trọng việc cho mở lại các chợ truyền thống. Chỉ khi nào thành phố xét thấy đủ an toàn thì mới cho hoạt động trở lại chợ truyền thống. "Chúng tôi đang giao cho các phường xây dựng phương án sao cho khi mở lại chợ phải bảo đảm các khâu và cần hội đủ các yếu tố về môi trường mua sắm, con người, thời gian… đặc biệt là yêu cầu phòng chống dịch" - Phó Chủ tịch thành phố nhấn mạnh.

Hiện các chợ truyền thống được TP. Vinh cho phép mở cửa lại bao gồm: chợ Hưng Dũng, chợ Quang Trung, chợ Bến Thủy, chợ Vinh, chợ Ga Vinh, chợ Chùa, xã Nghi Liên, chợ tạm Hưng Phúc và chợ Cọi, xã Hưng Lộc. Riêng chợ Hưng Dũng chỉ được phép mở cửa trở lại hoạt động sau ngày 17/9/2021. Đối với các chợ còn lại tiếp tục dừng hoạt động. Các chợ khác khi đủ điều kiện, thành phố sẽ thực hiện các bước và công bố thông tin cho người dân được biết.

