Nghệ An: Test nhanh SARS-CoV-2 cho giám thị, thí sinh vùng giãn cách xã hội

Test nhanh SARS-CoV-2 cho thí sinh diện F2 tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An)

Đây là một trong những yêu cầu bắt buộc của Nghệ An, nhằm đảm bảo kỳ thi Tốt nghiệp THPT được diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Qua thống kê, đến thời điểm này, toàn tỉnh có gần 1.000 thí sinh diện và giáo viên thuộc diện F2 hoặc từ vùng giãn cách xã hội sang địa phương khác dự thi.

Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng được test nhanh để đảm bảo an toàn phòng dịch khi làm nhiệm vụ coi thi

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) là điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất tỉnh với hơn 900 em. Thời điểm hiện tại, trường có 6 thí sinh diện F2, ngoài ra có một số em nhà ở huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên phải di chuyển qua chốt kiểm soát sang TP Vinh dự thi.

Cán bộ CDC Nghệ An đến hỗ trợ các trường lấy mẫu xét nghiệm

Sáng 5/7, nhà trường phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An xét nghiệm cho giáo viên và học sinh. Thí sinh Phạm Ngọc Khánh (lớp 12A2) là thí sinh thuộc diện F2 được nhà trường ưu tiên cho xét nghiệm trước. Nhận kết quả test nhanh âm tính, nam sinh phấn khởi chia sẻ: “Vậy là em có thể yên tâm dự thi. Những ngày qua mặc dù phải cách ly tại nhà nhưng em đã ôn tập rất kỹ các đề mẫu trên mạng. Đến nay, kiến thức của em cũng đã đủ để dự thi. Em cũng đã đăng ký NV 1 vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội”, Khánh chia sẻ.

Theo quy định, giám thi từ thành phố Vinh sang thực hiện nhiệm vụ coi thi ở huyện, thị khác phải có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Trường THPT Nghi Lộc 3 đóng tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc có hơn 100 học sinh, giáo viên nhà ở TP Vinh. Do TP Vinh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và vẫn giữ nhiều chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố, nên thí sinh, giáo viên muốn đi qua phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19. Sáng nay, nhà trường cũng phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để test nhanh cho giáo viên, học sinh để vừa đảm bảo an toàn, vừa chuẩn bị đầy đủ điều kiện, thuận lợi cho thí sinh dự thi.

Chi phí test nhanh cho thí sinh và giám thị được ngành giáo dục hỗ trợ 100 nghìn đồng/người, còn lại do địa phương hỗ trợ và huy động các nguồn lực khác

Thống kê đến thời điểm này, Nghệ An có hơn 1.000 thí sinh thuộc diện F2

Sau khi lấy mẫu, thí sinh và giáo viên đợi 15 phút là có kết quả test nhanh

Trường THPT Nghi Lộc 3 phối hợp với Bệnh viện Sản nhi cho học sinh, giáo viên test Covid-19 trước kỳ thi

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục và thời đại