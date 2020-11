Nghệ An: Tặng giấy khen người chở heo đi tránh lũ dũng cảm cứu người

Mới đây, ông Nguyễn Cảnh Nam, Chủ tịch UBND xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đã biểu dương, trao tặng giấy khen cho anh Nguyễn Hữu Quân (43 tuổi, trú xã Thanh An) vì có thành tích cứu sống người bị đuối nước.

Trước đó, chiều 29/10, anh Trần Công Thế (26 tuổi, trú tại xã Thanh An) và anh Nguyễn Văn Quảng (27 tuổi, trú tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) phát hiện ông Nam bị đuối nước liền dừng xe lao xuống cứu.

Tuy nhiên, nước lũ chảy quá xiết đã cuốn hai anh bị cuốn trôi. Lúc này anh Quân cùng vợ dùng xe kéo chở heo đi tránh lũ. Khi đến đường Cầu Băng (xã Thanh An) thì nghe tiếng kêu cứu.

Thấy có người trên dòng nước lũ, anh liền dừng xe, tháo dây thừng chạy xuống đón đầu dòng chảy để cứu người.

Anh cột một đoạn cây vào dây thừng và cột đầu dây kia vào tay rồi vừa bơi ra dòng lũ vừa ném đoạn cây vào nơi có người đang bị lũ cuốn và hô to "bám vào đoạn cây có dây".

Ông Trần Công Nam (51 tuổi, trú xã Thanh An) được anh Quân cứu, đưa vào bờ an toàn. Do vật lộn với dòng lũ dữ, khi vào bờ anh Quân và ông Nam đều đuối sức. Ông Nam được người dân đưa đi BV Đa khoa huyện Thanh Chương cấp cứu, điều trị, ổn định tâm lý.

