Nghệ An tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ và triển khai thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 16/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 29/8/2022 gửi các sở, ngành, địa phương. Trong đó có một số có yêu cầu:

Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo xây dựng phương án bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đội với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022 và hoạt động đi lại của học sinh, sinh viên trong dịp khai giảng năm học mới; kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển hành khách và người lái ngay từ đầu bến, nhà ga, bến cảng; tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; chỉ đạo các đơn vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường hướng dẫn, bảo đảm giao thông, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố.

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt.

Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm của các loại phương tiện vận tải khách, nhất là đối với xe buýt, ngăn chặn các hành vi phóng nhanh vượt ẩu, tranh dành khách, lạng lách, đánh võng gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Công an tỉnh: Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; chú ý các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

Lập phương án phòng chống, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép; tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bố trí đủ phương tiện cứu hộ, cứu nạn để giải quyết kịp thời các sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông tổng hợp báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông hàng ngày trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường Đại học, Cao đẳng: Triển khai “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - tháng 9; đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn; kiểm soát chặt chẽ chất lượng phương tiện, dịch vụ vận chuyển đưa đón học sinh.

Sở Thông tin Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh: Tăng cường thời lượng, chuyên mục tuyên truyền an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ; tập trung tuyên truyền cảnh báo việc không chấp hành pháp luật gây ra tai nạn giao thông, chế tài xử phạt, các biện pháp phòng tránh và kỹ năng tham gia giao thông; cảnh báo tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn, thiếu chú ý quan sát từ đường phụ ra đường chính, đuối nước ở các bãi biển, hồ, đập, lòng hồ thủy điện...

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải hành khách. Tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông…

Yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành liên quan; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện này; báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 01 đến hết ngày 04/9/2022), gửi Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh trước 14h ngày 04/9/2022.

