Nghệ An tạm dừng cấp căn cước công dân vùng dịch

Xã hội

Do xuất hiện ca bệnh COVID-19, Nghệ An đã yêu cầu Công an thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu tạm dừng cấp căn cước công dân ở vùng có dịch. Ở các địa phương còn lại, khi làm thủ tục cho công dân phải đảm bảo phòng chống dịch.