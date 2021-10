Nghệ An: Siêu dự án đô thị hơn 5 ngàn tỉ đồng khởi động trở lại sau 10 năm “đắp chiếu”

Hơn 1 thập kỷ “đắp chiếu”

Vào ngày 07/10/2010, UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 4626/QĐ.UBND-CNXD phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An. Dự án do công ty CP Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào (do ông Nguyễn Thế Trâm đại diện pháp luật, có địa chỉ tại số 150, đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh).

Ngày 18/7/2011, dự án với tổng diện tích 156 ha cũng đã được tỉnh Nghệ An trao giấy chứng nhận đầu tư số 2711100087 với tổng số vốn đăng ký 5.124,70 tỉ đồng. Tuy nhiên nhiều năm sau đó, dự án “khủng” này gần như “dậm châm tại chỗ” bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Ngày 5/12/2018, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục có văn bản số 9248/UBND-CN đồng ý về mặt chủ trương cho phép Tổng công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào và Công ty CP Tập đoàn đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn thực hiện các thủ tục hợp tác, thành lập pháp nhân mới triển khai dự án sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn chưa được tiến hành.

Đầu năm 2021, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho hay, Tổng công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào đã nợ tiền thuế, tiền phạt lên đến 19.625.984.616 đồng.

Song song với những thông tin khá “ảm đạm” từ chủ đầu tư cũng như dự án “treo” vô thời hạn, thì giữa năm 2021, trên khắp không gian mạng xã hội, nhiều tài khoản Facebook đã đăng tải hàng loạt các hình ảnh về “siêu dự án” quy mô hàng trăm ha ở xã Hưng Hoà, TP Vinh.

Nhiều tài khoản còn quả quyết rằng, dự án khu đô thị sinh thái có tên “Ecopark Vinh Nghệ An”, hay Ecopark Sông Lam” là nơi an cư, sinh sống lý tưởng ở khu vực ven đô thị TP Vinh trong tương lai gần.

Các trang mạng còn “vẽ” ra hàng loạt dự án như Chung cư Eco Central Park Vinh được thiết kế với kiến trúc hiện đại, thời thượng mang đậm phong cách Châu Âu đầy sang trọng và tinh tế. Chung cư Eco Central Park Vinh được dự đoán sẽ là sản phẩm đầu tư hấp dẫn bậc nhất tại khu đô thị Eco Central Park Vinh trong thời gian tới đây…

Ở một trang mạng xã hội khác cũng “nổ” rằng “Dự án khu đô thị Ecopark Vinh – Eco Central Park Vinh được quy hoạch với tổng diện tích lên đến 200ha với đa dạng hình sản phẩm bao gồm: biệt thự, chung cư, shophouse hiện đại, sang trọng và đẳng cấp”.

Không có dự án nào là “Ecopark Vinh Nghệ An”, hay Ecopark Sông Lam” mà thực chất là là khu vực quy hoạch dự án “Khu đô thị và nhà ở xã hội thuộc xã Hưng Hòa, TP. Vinh do Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư.

Chưa hết, trên mạng xã hội còn khẳng định: Tổng thể toàn bộ dự án khu đô thị Ecopark Vinh – Eco Central Park Vinh được quy hoạch nằm trọn tại xã Hưng Hòa, phía Đông thành phố Vinh. Nơi đây chỉ cách trung tâm thành phố tầm 7km, cách sân bay Vinh 11km và cách biển Cửa Lò 13km nên rất thuận tiện cho việc đi lại. Đặc biệt, chung cư Ecopark Vinh – Eco Central Park Vinh còn có vị trí liền kề với hồ điều hòa TP Vinh và dòng Sông Lam thơ mộng gắn liền với văn hóa, lịch sử của Nghệ An.

Vậy nhưng, qua kiểm tra thực tế, chẳng có một dự án nào trên địa bàn TP Vinh có cái tên như thế. Ông Trần Cao Cường, Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa cho biết, “đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Hưng Hòa không có dự án nào có tên Ecopark Vinh hay Ecopark Sông Lam. Vị trí khu đất đó thực tế là khu vực quy hoạch dự án “Khu đô thị và nhà ở xã hội” và “Dự án mở rộng khu đô thị thuộc xã Hưng Hòa, TP. Vinh (Nghệ An) do Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, hiện tại dự án đang gặp vướng mắc về xác định nguồn gốc đất.

Khởi động trở lại sau hơn 10 năm bị “treo”

Sau hơn 1 thập kỷ bị “treo”, mới đây ngày 22/10/2021, ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định số 1909/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa, T.P Vinh do Công ty CP Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư.

Theo quyết định 1909, lý do điều chỉnh quy hoạch là trong quá trình triển khai thực hiện, phạm vi ranh giới và quy mô diện tích khu đất của dự án bị thay đổi do có dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của thành phố Vinh chạy qua. Việc điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa không làm thay đổi diện tích dự án.

Ngày 22/10/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định số 1909/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa.

Mục tiêu điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm khảo sát, đánh giá lại hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm tăng hiệu quả đầu tư cho dự án, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trong khu vực, phù hợp với nhu cầu thực tiễn phát triển đô thị và khu vực lân cận, phù hợp với định hướng quy hoach phân khu xã Hưng Hòa.

Bên cạnh đó, điều chỉnh cục bộ quy hoạch còn giúp khớp nối đồng bộ, bền vững hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; phù hợp với các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai tại khu vực; kết nối không gian kiến trúc cảnh quan tạo ra sự hài hòa và đặc trưng về kiến trúc cho khu vực.

Quy hoạch đều chỉnh mới của dự án Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa phía Bắc giáp đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài quy hoạch rộng 70m, phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 35m và đất nông nghiệp, phía Đông giáp đường ven sông Lam, phía Tây giáp dự án mở rộng khu đô thị của Công ty CP Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt Lào.

Về tính chất, chức năng, dự án Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa là khu đô thị sinh thái kết hợp dich vụ thương mại, nhà ở xã hội được quy hoạch, thiết kế và đầu tư xây dựng đồng bộ về kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững và đảm bảo môi trường.

Dự án có tổng diện tích 1.559.038,6m2, quy mô dân số 14.706 người. Diện tích mặt nước, xây xanh là 434.245,5m2, chiếm 27,8%, đất giao thông 484.285,6m2, chiếm 31,1%. Đất ở mới 554.251,6m2, chiếm 35,6%, gồm 1.929 lô liền kề và 1.174 lô biệt thự.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty CP Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt Lào phối hợp với Sở Xây dựng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức cắm mốc thực địa, công bố công khai quy hoạch và các thông tin liên quan đến dự án. Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai dự án.

Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án trực tiếp thực hiện dự án Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa, TP.Vinh theo đúng các nội dung quy định của đề án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án.

Đồng thời UBND tỉnh Nghệ An giao các Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Cục thuế theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy hoạch và các nghĩa vụ đối với nhà nước, hoạt động kinh doanh đảm bảo đúng quy định. Giao UBND TP.Vinh chủ trì theo dõi, đôn đốc, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Nghệ An tình hình, kết quả thực hiện của dự án.

