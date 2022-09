Nghệ An: Sau 12 năm “án binh bất động” Dự án Khu đô thị Dầu khí đứng trước bờ vực bị thu hồi?

Trong tỉnh

Được gọi tên vào danh mục kiểm tra, Dự án Khu đô thị Dầu khí tại phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) sau 12 năm phê duyệt đang chậm tiến độ so với quyết định chủ trương đầu tư. UBND tỉnh Nghệ An cần xem xét về khả năng thu hồi, bởi dự án hiện vẫn “án binh bất động” và chưa có dấu hiệu triển khai xây dựng.