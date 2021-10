Sẵn sàng đảm bảo phòng chống dịch trong bão số 8

Theo dự báo, Bão Kompasu (bão số 8) là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, sức gió mạnh nhất trên biển có thể tới cấp 10-11, giật cấp 13 và có khả năng cao ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, gây gió mạnh, mưa lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng thấp trũng, ven sông.

Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão mới.

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, sáng 11/10, ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng các cơ quan chức năng chủ động ứng phó với mưa bão và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, kiểm soát, hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho phương tiện, tàu thuyền trên biển; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu; triển khai công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trên biển và ven biển.

Cuối tháng 9/2021, Nghệ An vừa gánh chịu hậu quả nặng nề của mưa bão.

Tổ chức đảm bảo an toàn trên đất liền với việc rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là phương án di dời, sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm.

Trong đó lưu ý đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để chủ động ứng phó, nhất là tại các khu vực đã từng xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, sẵn sàng cho tình huống gây chia cắt, cô lập cục bộ.

Đặc biệt, Sở Công Thương chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, quy trình vận hành liên hồ chứa. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp; kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản và an toàn hệ thống lưới điện.

Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các địa phương quan tâm đến điều kiện ăn ở cho người dân trong các khu cách ly tập trung khi có bão lụt xảy ra.

Ông Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, Sở đã lên phương án vừa phòng chống bão lụt, vừa phải đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, các địa phương cần chủ động, xây dựng kịch bản phù hợp. Trong đó, quan tâm đến điều kiện ăn ở cho người dân trong các khu cách ly tập trung khi có bão lụt xảy ra. Trong quá trình tham gia phòng chống bão lụt, cần thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch để đảm bảo mục tiêu kép " vừa phòng chống bão lụt, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19".



