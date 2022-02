Nghệ An: Sẵn sàng các điều kiện an toàn để đón khách du lịch

Quang cảnh Hội nghị kích cầu du lịch Nghệ An năm 2022.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết, thời gian qua, tỉnh đã tập trung tái đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất; làm mới, hoàn thiện các sản phẩm du lịch; kiểm tra, đánh giá chất lượng các dịch vụ du lịch… 100% người lao động trong ngành Du lịch, dịch vụ đã được tiêm đủ mũi vắc xin cơ bản phòng Covid-19. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã sẵn sàng đón, phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề xuất Tổng cục Du lịch Việt Nam hỗ trợ quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng của các tỉnh Bắc Trung Bộ nhiều hơn, đậm nét hơn trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn để ngành Du lịch Nghệ An triển khai mở cửa, phục hồi hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, bền vững. Tỉnh cam kết sẵn sàng giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp du lịch đến Nghệ An khảo sát, tìm hiểu thị trường và đưa khách đến tham quan du lịch.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến để tỉnh hoàn thiện các sản phẩm du lịch sau chương trình khảo sát và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, bảo đảm không có sự đứt gãy chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Trong khuôn khổ hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký cam kết đưa du khách về các tỉnh Bắc Trung Bộ giữa Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội và các sở du lịch, sở văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ và giữa doanh nghiệp du lịch các tỉnh, thành phố với doanh nghiệp du lịch Nghệ An.

Trước đó, từ ngày 23 đến 26-2, gần 40 doanh nghiệp thuộc Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội và tỉnh Nghệ An đã tham gia 2 đoàn khảo sát sản phẩm du lịch mới là: Caravan “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An” và “Nghệ An - Về miền ví, giặm”.

Các doanh nghiệp tham gia đoàn khảo sát sản phẩm tại đảo chè xã Thanh An (huyện Thanh Chương).

Khảo sát tại điểm du lịch thác 7 tầng (huyện Quế Phong).

Đoàn famtrip chinh phục đỉnh Puxailaileng (huyện Kỳ Sơn).

Tác giả: Linh Tâm

Nguồn tin: hanoimoi.com.vn