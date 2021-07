Nghệ An: Rắn bò vào nhà dân, chú chó lao ra bảo vệ chủ thì bị cắn chết sau 10 phút

Tối ngày 13/7, đoạn clip ghi lại cảnh một chú chó to nằm bất động bên con rắn hổ mang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Lý do thực sự phía sau khiến nhiều người kinh hãi, hoảng sợ.

Theo diễn biến trong clip, một con chó màu đen, khá lớn nằm im, không động đậy. Phía bên trên là con rắn hổ mang đã chết. Người đàn ông cầm máy quay nói vọng vào cho biết chó bị con rắn cắn tử vong:

"Mọi người đề phòng mà tránh nhé, rắn hổ mang vô cắn chết chó Pitbull 57 cân này".

Rắn hổ mang bò vào nhà cắn chết chó Pitbull gần 60kg.

Người đăng tải đoạn clip lên mạng thông tin thêm rằng sự việc xảy ra ở xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Rắn hổ mang bò vào nhà một người dân, chú chó nhìn thấy đã chạy ra.

Không may con chó đã bị cắn không qua khỏi chỉ sau 10 phút. Ngay khi phát hiện ra sự việc, chủ nhà đã dùng xẻng đập chết con rắn.

Sau khi bị rắn cắn khoảng 10 phút, con chó đã chết tại chỗ.

Thời gian gần đây, tình trạng rắn bò vào nhà được ghi nhận diễn ra nhiều nơi, khiến ai nấy đều lo sợ. Trước sự việc con chó nặng gần 60kg cũng gục ngã trước sức cắn của rắn hổ mang lần này, người dân càng phải nâng cao cảnh giác. Nếu phát hiện ra sự xuất hiện của những con rắn độc trong nhà cần bình tĩnh và tìm hướng giải quyết tốt nhất, tránh nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Dưới đoạn clip,, bên cạnh những bình luận thương cho con chó khi bị cắn chết bất ngờ thì nhiều người lại đặt nghi vấn về tính xác thực của giống chó này bởi theo họ đây là chó Rottweiler chứ không phải là Pitbull như người đàn ông trong clip nói.

"Ôi thương thế, đến con chó to như này còn bị cắn chết thì sức cắn và nọc độc của rắn thật sự đáng sợ đấy" - tài khoản Phùng Trung viết.

"Dạo gần đây nhiều vụ việc đau lòng liên quan đến rắn quá, mọi người chú ý cẩn thận nhé" - tài khoản Minh Hương tỏ rõ sự lo lắng.

"Mọi người có nhầm không nhỉ nhưng theo mình quan sát thì đây là chó Rottweiler chứ không phải Pitbull mà?" - tài khoản Minh Hằng hoài nghi.

Tác giả: Diệu Thùy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc