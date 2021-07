Nghệ An quyết liệt tấn công tội phạm cho vay nặng lãi

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An khám xét một cơ sở cầm đồ của nhóm "tín dụng đen".

Qua trinh sát và công tác nghiệp vụ khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh (Công an Nghệ An) xác định, trên địa bàn nổi lên một số nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Một số cá nhân, tổ chức trong lúc bí bách đã tìm đến nhóm cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ vì dễ tiếp cận vốn mà không cần phải chứng minh tài sản. Tuy nhiên, cũng từ những dịch vụ kinh doanh tài chính "tín dụng đen" này mà nhiều người phải chịu cảnh tiền mất, tật mang.

Một thí dụ bị hại liên quan nhóm "tín dụng đen" là một phụ nữ kinh doanh ở TP Vinh (xin được giấu tên). Do cần tiền buôn bán, lại không cần chứng minh tài sản, ngày 19/3/2021 chị tìm đến nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn TP Vinh để vay nóng 200 triệu đồng. Đến ngày 9/5/2021, tổng số tiền mà chị này vay của nhóm tín dụng đen là 3,4 tỷ đồng với lãi suất 8.000 đồng/triệu đồng/ngày. Đến nay, tổng số tiền mà chị phải trả cho nhóm "tín dụng đen" này là gần tám tỷ đồng. Mặc dù đã trả được một tỷ đồng, nhưng nhóm "tín dụng đen" liên tục đe dọa, gây sức ép để tìm cách chiếm ngôi nhà mà gia đình chị đang ở, buộc chị trình báo công an.

Mới đây, Công an TP Vinh xác định được các nhóm đối tượng cho vay nặng lãi do Nguyễn Thái Học (sinh năm 1970), trú tại 45, An Dương Vương, TP Vinh và Bùi Văn Kiên (sinh năm 1989), trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh cầm đầu; nhóm đối tượng của Công ty TNHH Đức Trí do Vũ Khắc Thành (sinh năm 1991, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh), cầm đầu và nhóm đối tượng của Công ty TNHH Nhất Tín do Trần Thế Hùng (tên thường gọi Hùng Soa - sinh năm 1979, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh); Phan Trọng Hưng (sinh năm 1978, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh); Lê Hồng Trung (sinh năm 1987, trú tại Trương Hán Siêu, TP Vinh); Vũ Thành Công (sinh năm 1995, trú tại 175 Phạm Hồng Thái, TP Vinh, và Nguyễn Thế Đức (sinh năm 1988, trú tại Cát Văn, huyện Thanh Chương) cầm đầu. Các nhóm này có hàng chục cơ sở, chi nhánh ở nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh, thành phố. Theo số liệu điều tra ban đầu của Công an TP Vinh, từ năm 2018 đến nay đã có hàng nghìn người ở Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố khác vay tiền của các nhóm đối tượng nêu trên với số tiền khoảng 500 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đến 8.000 đồng/một triệu đồng/một ngày. Các nhóm tín dụng đen thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Trong trường hợp người vay không trả lãi theo đúng yêu cầu hoặc thanh toán không đúng hẹn, các đối tượng này liên tục đe dọa, uy hiếp.

Trung tá Phạm Thành Long, Phó Trưởng Công an TP Vinh cho biết thêm: Nhóm "tín dụng đen" là tội phạm gốc, từ đó phát sinh ra các loại tội phạm khác. Gần đây, nhóm tội phạm "tín dụng đen" luôn thay đổi các phương thức, thủ đoạn hoạt động gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án. Sau khi củng cố các tài liệu, xác định các nhóm đối tượng này có tổ chức, núp bóng dưới vỏ bọc doanh nghiệp, hoạt động "tín dụng đen" chuyên nghiệp, quy mô lớn với phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội, ngày 11/7/2021, Công an TP Vinh chủ trì phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động và công an các huyện, thị xã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ phá thành công Chuyên án "621V". Các lực lượng đồng loạt khám xét nhiều cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ và nơi ở của các nhóm nói trên tại TP Vinh, thị xã Cửa Lò, các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), tạm giữ 50 đối tượng. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn năm tỷ đồng; 960 hợp đồng mua bán xe (hợp đồng cho vay); ba ô-tô, 20 xe máy; 96 điện thoại di động, 50 máy tính, 20 USB; 158 biển kiểm soát ô-tô; 24 con dấu; phong tỏa 24 tài khoản ngân hàng cùng nhiều tài liệu và hiện vật liên quan. Đây là chuyên án liên quan "tín dụng đen" lớn nhất từ trước đến nay được Công an TP Vinh phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện nay, Công an TP Vinh tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng khác liên quan.

Ngoài chuyên án "621V", gần đây, Công an TP Vinh còn liên tục phá nhiều tội phạm "tín dụng đen" khác, như chuyên án "129L", "820L", "720G"; đã bắt ổ nhóm chuyên cho vay với lãi suất "cắt cổ" từ 360% đến 890%/năm. Khi người vay tiền chậm trả thì nhóm này đe dọa, đánh đập, đăng ảnh, thông tin lên trang mạng xã hội, bắt giữ con nợ trái pháp luật… Theo báo cáo của Công an TP Vinh, từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã phát hiện, phá 15 chuyên án, vụ án, bắt 70 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, thời gian qua, không chỉ Công an TP Vinh mà các phòng chuyên môn và công an các huyện, thị xã khác đồng loạt triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công nhiều nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn, được dư luận nhân dân đồng tình, hoan nghênh.

Trong năm 2020, Công an Nghệ An đã phá thành công 53 chuyên án, vụ án, bắt 62 đối tượng về hành vi "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự", làm rõ số tiền cho vay 69,3 tỷ đồng, thu lời bất chính 17,2 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ 39 vụ, 98 đối tượng cũng về hành vi cho vay nặng lãi, làm rõ số tiền vay nặng lãi lên đến 530 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Tác giả: THÀNH CHÂU

Nguồn tin: Báo Nhân dân