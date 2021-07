Nghệ An: Quy định cách ly, lấy mẫu xét nghiệm F1, F2 và người về từ vùng dịch

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức cấp tỉnh nghiêm túc triển khai quản lý, phân loại, tổ chức cách ly theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp nguy cơ cao trên địa bàn.

Đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh Covid-19 (F1): Cách ly tập trung ít nhất 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung. Tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú (bắt buộc) ít nhất 07 ngày kể từ ngày có Quyết định hoàn thành cách ly tập trung; lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 kể từ ngày thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Nghệ An ra quy định cụ thể cách ly, lấy mẫu xét nghiệm F1, F2 và người về từ vùng dịch

Đối với các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2): Yêu cầu cách ly tại nhà trong khi chờ kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1 (F1). Nếu kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1 (F1) dương tính với SARS-CoV-2 thì tổ chức cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm như F1. Nếu kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1 (F1) âm tính với SARS-CoV-2 thì người tiếp xúc vòng 2 (F2) được kết thúc việc cách ly.

Đối với người từng đến các địa điểm liên quan đến người mắc Covid-19 trong thời gian theo các thông báo khẩn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố: Tiến hành xác minh yếu tố tiếp xúc, nguy cơ lây nhiễm của người dân, phân loại và tổ chức cách ly đối với các trường hợp có yếu tố tiếp xúc gần theo quy định.

Đối với các trường hợp đến/ trở về từ các tỉnh/ thành phố trên cả nước đang thực hiện cách ly y tế; cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/ CT-TTg: Tổ chức cách ly tập trung ít nhất 21 ngày kể từ ngày trở về địa phương, lấy mẫu xét nghiệm tối thiểu 03 lần, các chi phí thực hiện theo quy định… Đối với các trường hợp tự ý rời khỏi khu vực đang thực hiện cách ly y tế, cách ly xã hội thì tổ chức cách ly tập trung ít nhất 21 ngày kể từ ngày trở về địa phương, lấy mẫu xét nghiệm tối thiểu 03 lần theo quy định công dân có trách nhiệm chi trả toàn bộ kinh phí liên quan đến cách ly và xét nghiệm.

Đối với các trường hợp đến/ trở về từ các khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang thực hiện cách ly y tế; cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg: Tổ chức cách ly y tế tại nhà ít nhất 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 13 kể từ ngày thực hiện cách ly.

Nghệ An hiện ghi nhận 129 ca mắc Covid-19, 6 ca khỏi bệnh và 1 ca tử vong

Đối với các trường hợp đến/ trở về từ các tỉnh/ thành phố trên cả nước đang thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg: Tổ chức cách ly y tế tại nhà ít nhất 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 13 kể từ ngày thực hiện cách ly.

Đối với các trường hợp đến/ trở về từ các khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/ CT-TTg: Yêu cầu khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe theo quy định.

Cũng liên quan đến dịch Covid-19, tối 07/7, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin, từ 7h00 đến 19h00 ngày 07/7/2021, tỉnh Nghệ An không ghi nhận thêm trường hợp mới nào mắc Covid-19. Như vậy, đến nay, toàn tỉnh Nghệ An có 129 ca mắc Covid-19; có 6 ca khỏi bệnh và 1 ca tử vong.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường