Nghệ An: Quan ngại đường dân sinh, 2 dự án triệu đô không lựa chọn đầu tư tại KCN WHA

Tuyến đường dân sinh trong Khu công nghiệp WHA (Nghệ An).

Theo báo cáo của Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An cho biết, trong năm 2021 đã có ít nhất 2 nhà đầu tư sản xuất linh kiện điện tử (vốn đầu tư mỗi dự án khoảng 300 triệu USD) vì quan ngại đường dân sinh nên đã quyết định không lựa chọn đầu tư tại khu công nghiệp.

Được biết, trong KCN WHA có đoạn đường dân sinh hiện trạng nối từ Quốc lộ 7C vào xóm Bình Thuận, xã Nghi Thuận , huyện Nghi Lộc (dài khoảng 520m và rộng khoảng 3,5m) cắt qua Quy hoạch Giai đoạn 1 Khu công nghiệp WHA.

Theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (năm 2008) và Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu A - KCN Nam Cấm được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt (năm 2011) thì tuyến đường dân trên được dỡ bỏ và nắn tuyến để phục vụ xây dựng hạ tầng Khu A - KCN Nam Cấm.

Bên cạnh đó, Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Giai đoạn 1 Khu công nghiệp WHA được lập và phê duyệt với định hướng nêu trên để phục vụ kết nối đồng bộ giữa các lô đất xây dựng nhà máy và các lô đất xây dựng công trình thoát nước của khu vực.

Để không ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân, đồ án đã quy hoạch tuyến đường thay thế nằm ngoài khu công nghiệp. Cụ thể, tuyến đường thay thế này có điểm đầu tiếp giáp Quốc lộ 7C (cách điểm đầu tuyến cũ về phía Tây khoảng 37m), tiếp tục bám theo ránh giới phía Tây khu công nghiệp rồi đấu nối trở lại với tuyến đường dân sinh hiện tại phí Bắc khu công nghiệp. Tổng chiều dài tuyến thay thế khoảng 740m (dài hơn tuyến đường dân sinh cũ khoảng 220).

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An) cho biết thêm: Từ cuối 2019, Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An đã tự bỏ kinh phí để xây dựng hoàn thành tuyến đường dân sinh thay thế nêu trên với bề rộng mặt đường 6,5m bằng bê tông cốt thép, lề đường mỗi bên rộng 1m, có đèn đường chiếu sáng, cây xanh và thường vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo an toàn, sạch, đẹp phục vụ người dân địa phương lưu thông.

Tuy nhiên, đến nay, tuyến đường dân sinh cũ đoạn qua KCN WHA vẫn chưa được phá bỏ mặc dù đã được Ban Quản lý KKT Đông Nam, UBND huyện Nghi Lộc và Chủ đầu tư có nhiều văn bản đề nghị thông báo đến người dân. Chính vì điều đó, đã ảnh hưởng lớn đến công tác đầu tư xây dựng và thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp WHA.

Khu Công nghiệp WHA (Nghệ An).

Dự án WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (Khu công nghiệp WHA) do Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An làm chủ đầu tư (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 22/5/2017 và số 360/QĐ-TTg ngày 15/3/2021).

Đây là dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp với tổng diện tích 498ha và tổng vốn đầu tư 2.056 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện 143,5ha tại xã Nghi Long và Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. Giai đoạn 2 thực hiện 354,5ha tại xã Nghi Hưng và Nghi Đồng của huyện Nghi Lộc.

Tác giả; Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn