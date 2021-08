Nghệ An: Quá thời gian gia hạn, dự án “găm đất” để chuyển nhượng?

Quá thời gian gia hạn vẫn không triển khai

Ngày 28/06/2016, UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định số 3037 về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu kinh doanh hàng nông sản, văn phòng làm việc và kho bãi do Công ty TNHH XNK Dịch vụ thương mại tổng hợp làm chủ đầu tư (gọi tắt là Cty thương mại tổng hợp). Công ty có trụ sở tại số 85, đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, TP Vinh, đăng ký lần đầu vào ngày 7/4/2016 do bà Nguyễn Thị Bích Hồng làm đại diện pháp luật.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu kinh doanh hàng nông sản và kho bãi nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, cải thiện thu nhập, tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp; tạo công ăn việc làm và nâng cao mức sống cho người lao động địa phương, đóng góp ngân sách cho địa phương.

Đã hơn 5 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương, Dự án Khu kinh doanh hàng nông sản, văn phòng làm việc và kho bãi do Công ty TNHH XNK Dịch vụ thương mại tổng hợp làm chủ đầu tư vẫn không triển khai bất cứ hạng mục gì.

Dự án được thực hiện trên khu đất rộng 3.300m2 bám mặt tiền QL1A thuộc xã Nghi Liên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Dự án có các hạng mục công trình chính như khu vực kinh doanh hàng nông sản kết hợp văn phòng làm việc cao 3 tầng, diện tích 200m2/tầng, 2 nhà kho cao 1 tầng, diện tích xây dựng 1.800m2. Các công trình nhà ăn, bếp, nghỉ ca cán bộ công nhân viên cao 2 tầng, diện tích xây dựng 200m2 và các khối công trình phụ trợ khác… Tổng vốn đầu tư của Dự án là 21,551 tỉ đồng, thời gian hoạt động của dự án là 40 năm.

Mặc dù được UBND tỉnh Nghệ An và các Sở ban ngành tạo điều kiện, tuy nhiên Cty Thương mại Tổng hợp đã không thực hiện các bước đầu tư tiếp theo để xây dựng, đưa dự án vào hoạt động

Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định số 1681/QĐ.UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và phê duyệt kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có dự án “Khu kinh doanh hàng nông sản, văn phòng làm việc và kho bãi” do Công ty TNHH XNK Dịch vụ thương mại tổng hợp làm chủ đầu tư.

Xét đề nghị của Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 (Do Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư) làm trưởng đoàn, ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định số 5611/QĐ.UBND trong đó nêu cụ thể: Cho phép dự án gia hạn 12 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực để hoàn thành dự án đưa vào hoạt động.

“Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục; Tập trung xây dựng hoàn thành dự án đưa vào hoạt động đảm bảo thời gian được gia hạn. Nếu không đảm bảo tiến độ hoàn thành đưa dự án vào hoạt động, Nhà nước sẽ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất theo quy định của pháp luật, Chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra thực hiện dự án”.

Lập dự án để “găm đất”, chuyển nhượng kiếm lời?

Mặc dù quyết định là vậy nhưng đến nay, đã gần 2 năm trôi qua (thời gian cho phép gia hạn 12 tháng tính từ ngày 31/12/2019-PV), Cty Thương mại Tổng hợp vẫn cố tình “án binh bất động”, không thực hiện bất cứ một hạng mục nào. Phần lớn diện tích phía sau để cây cối, cỏ dại mọc um tùm, phần bám mặt tiền đường QL1A cho đơn vị khác thuê cắt xẻ, chế tác đá mỹ nghệ.

Khu đất nằm trên QL1A có giá trị sinh lợi cao nhưng chủ đầu tư không triển khai xây dựng đưa vào hoạt động mà “găm đất” rồi mua bán, chuyển nhượng qua rất nhiều tay.

Để tìm hiểu sự việc, chúng tôi tìm đến địa chỉ 85 đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, TP Vinh – nơi Cty này đăng ký đặt trụ sở. Tuy nhiên thật bất ngờ, đây lại là địa chỉ của một Cty khác. Liên lạc với bà Nguyễn Thị Bích Hồng – người đại diện pháp luật của Cty Thương mại Tổng hợp thì được cho biết: “Cái đất đó chị chuyển sang tên cho người khác lâu rồi mà em… chị kinh doanh mất tiền nhiều bên Lào, giờ không có tiền thực hiện nữa nên chuyển nhượng cho người khác”.

Khi PV hỏi vì sao dự án nhà nước cho thuê đất, không thực hiện nữa thì làm đơn trả lại cho tỉnh chứ sao lại chuyển nhượng? Bà Hồng cho hay: Chị chuyển nhượng lại cho chị Nguyễn Thị Bích Ngọc chỗ Cty Lộc Lan (Quán Bàu, TP Vinh). Các hồ sơ, thủ tục họ làm chứ chị cũng không rõ.

Qua tìm hiểu thông tin đăng ký trên internet, đúng là Cty Thương mại Tổng hợp đã chuyển từ 85 Trường Chinh, phường Lê Lợi về khối 11, phường Quán Bàu, TP Vinh. Người đại diện pháp luật không phải là bà Nguyễn Thị Bích Hồng nữa mà là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Tuy nhiên lại một lần nữa, bà Ngọc khiến chúng tôi bất ngờ khi cho biết: “Tôi không ở đấy nữa nha. Cái này (dự án-PV) em làm việc với anh Tâm đi, chị không liên quan nữa mô. Bây giờ chị đã bán cho anh Tâm rồi”. (?!)

Qua làm việc với UBND xã Nghi Liên, TP Vinh, một cán bộ cho biết: Dự án này mới được cấp bìa, bây giờ thuộc quyền sở hữu của ông Tâm. Dự án lâu nay không triển khai gì, vừa rồi ông Tâm có cho xe đổ mấy đống đất san lấp rồi dừng lại từ đó tới giờ.

Qua trao đổi với ông Trần Nhất Tâm - Giám đốc Cty TNHH Sơn Trang (có địa chỉ tại Quán Bàu, TP Vinh) lại bất ngờ thêm: “Cái đó em rà lại xem của ai chứ không phải của Cty anh, anh không mua lại dự án đó. Xã cho số điện thoại có lẽ là họ “nghi” của anh chứ thật ra không phải của anh đâu”.

Tuy nhiên sau đó ông Tâm lại thừa nhận: “Bữa trước anh mua đất nông nghiệp sau đó anh để lại cho họ, bây giờ không biết của ai cả. Em tra trên sở Kế hoạch đầu tư ấy. Anh không liên quan, anh thề với chú rứa nạ (?!)”.

Dự án Khu kinh doanh hàng nông sản, văn phòng làm việc và kho bãi do Công ty TNHH XNK Dịch vụ thương mại tổng hợp làm chủ đầu tư được giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư làm trưởng đoàn thanh, kiểm tra. Theo quyết định số 5611/QĐ.UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An thì đến nay đã quá thời gian gia hạn gần 2 năm nhưng Sở KHĐT vẫn chưa có báo cáo, đề xuất phương án xử lý.

Qúa thời gian UBND tỉnh Nghệ An gia hạn gần 2 năm, nhưng đến nay vị trí triển khai dự án vẫn là bãi đất trống, cỏ dại mọc um tùm.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Cty Thương mại Tổng hợp do Sở KH-ĐT cung cấp cho PV (đăng ký thay đổi lần thứ 3) thì hiện tại chủ sở hữu Cty này là ông Nghiêm Hùng Cường có địa chỉ trụ sở tại Khối 11, phường Quán Bàu, TP Vinh.

Như vậy, mặc dù dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định gia hạn 12 tháng, nếu không đảm bảo tiến độ hoàn thành đưa dự án vào hoạt động, Nhà nước sẽ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất theo quy định. Nhưng đến nay đã quá thời gian nêu trên, Cty Thương mại Tổng hợp vẫn cố tình chây ỳ, kéo dài thời gian không triển khai bất cứ hạng mục nào. Ngoài ra Cty này còn có dấu hiệu chuyển nhượng, mua bán khuất tất, không minh bạch.

Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan ban ngành, kiểm tra, có phương án thu hồi dự án để giao đất cho các nhà đầu tư có tiềm năng, không để lãng phí, thất thoát tài nguyên trong thời gian dài.

Tác giả: THỤC ANH - VINH QUANG

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn