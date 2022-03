Nghệ An: Phát hiện số lượng lớn kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An liên tiếp phát hiện và thu giữ lượng lớn kit test xét nghiệm nhanh và mốt số loại xịt khuẩn không có nguồn gốc xuất xứ.

Vừa ra quân, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện, thu giữ nhiều kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, đội quản lý thị trường số 3 đã phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An và Đội Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Vinh kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh thuốc và vật tư y tế trên địa bàn thành phố Vinh từ ngày 25-2 đến ngày 10-3 vừa qua.

Trước đó vào chiều ngày 3-3, đoàn kiểm tra đối với Cơ sở kinh doanh vật tư y tế Hoàng Đô tại địa chỉ Số 34 – Đường Hồ Tông Thốc – Xã Nghi Phú – Thành phố Vinh và Cửa hàng thuốc Ngọc Khang tại địa chỉ số 159 Đường Nguyễn Phong Sắc – Phường Hưng Dũng – Thành Phố Vinh. Qua quá trình kiểm tra, Tại cơ sở kinh doanh Hoàng Đô, Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ 2000 bộ kit test covid-19 và 18.400 que test dịch tỵ hầu để xác minh làm rõ hành vi vi phạm hành chính do tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh Hoàng Đô không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số lượng hàng hóa nêu trên. Tại Cửa hàng thuốc Ngọc Khang, Đoàn kiểm tra cũng tiến hành tạm giữ 1.880 bộ kit test nhanh và 351 chai nước rửa tay các loại để xác minh làm rõ nguồn gốc xuất xứ của lượng hàng hóa nêu trên.

Tiếp đến vào ngày 6-3, tại số 8, ngõ 36, đường Bến Đền, phường Hồng Sơn, TP Vinh. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng nước xịt khuẩn tại kho hàng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ 1.000 chai nước xịt khuẩn các loại để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An kiểm tra kit test thu giữ trong các vụ vi phạm.

Đến sáng ngày 7-3, đoàn tiếp tục kiểm tra cơ sở của ông Nguyễn Văn Cường tại Chung cư Tecco thuộc khối 14, phường Quang Trung, TP Vinh. Đoàn kiểm tra đã thu giữ 698 bộ kit test COVID-19 (SARS-CoV-2) ANTIGEN ông Cường. Tại thời điểm kiểm tra ông Cường không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ toàn bộ 698 bộ kit test COVID-19 để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Đội trưởng QLTT số 3 - Cục QLTT Nghệ An từ ngày 25-2 đến ngày 10-3 vừa qua đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ 4.500 kit test nhanh Covid-19, 18.400 que test dịch tỵ hầu, 1350 chai nước xịt khuẩn các loại với tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Qua quá trình kiểm tra, Tất cả hàng hóa nhập ngoại, không hóa đơn chứng từ, không có số đăng ký lưu hành, không có giấy phép nhập khẩu.

Những vụ việc trên đang được Cục QLTT Nghệ An phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý theo quy định.

Kit test xét nghiệm bị thu giữ.

Do thời gian qua, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn Nghệ An liên tục tăng nhanh trong ngày lên đến trên 5000 ca. Do vậy, theo ông Nguyễn Văn Hường Cục trưởng cục quản lý thị trường Nghệ An, hoạt động buôn bán, vận chuyển kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc diễn ra rất phức tạp có chiều hướng gia tăng.

Việc kinh doanh, buôn bán kit test nhanh COVID-19 nhập lậu trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tiềm ẩn rất nhiều hiểm họa, bên cạnh làm cho thị trường bất ổn, giá cả biến động, còn có nguy cơ cho kết quả test không chuẩn xác hay âm tính "giả" dẫn đến mất cảnh giác làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người.

Cũng theo ông Hường thời gian tới, việc triển khai công tác kiểm tra, buôn bán, vận chuyển thiết bị, vật tư y tế, đặc biệt là vật tư phòng, chống dịch Covid-19 được Cục QLTT Nghệ An và các đơn vị chức năng tiếp tục ra quân.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: congthuong.vn