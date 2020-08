Nghệ An: Phát hiện số lượng lớn hàng nhập lậu thông qua Facebook

Cụ thể, vào sáng ngày 18/8/2020, từ việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xác minh, Đội QLTT Số 11- Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã xác định được bà H.T.L, chủ tài khoản Mạng xã hội Facebook N.H đồng thời cũng là Chủ Cơ sở kinh doanh hàng gia dụng tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở kinh doanh của bà H.T.L đang bày bán 600 cái bàn chải đánh răng hiệu BOSSI sản xuất tại Trung Quốc.

Qua quá trình xét hỏi, bà H.T.L, chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ số hàng trên bà mua trôi nổi trên thị trường về đăng bán trên tài khoản Facebook cá nhân để kiếm lời. Toàn bộ hàng hóa tại cơ sở cũng không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan kèm theo để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm.

Đội QLTT Số 11 ngay sau đó đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiến hành xác minh, xử lý vi phạm hành chính theo quy định với tổng giá trị thu phạt gần 30 triệu đồng.

Tác giả: Thái An

Nguồn tin: sohuutritue.net.vn