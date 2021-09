Nghệ An: Phạt Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My 45 triệu đồng

Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh An Trà My.

Trước đó, Sở Tư pháp Nghệ An nhận được Đơn tố cáo của công dân về hành vi vi phạm pháp luật của Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai (Nghệ An) trong việc tổ chức thực hiện đấu giá tài sản tang vật phương tiện vi phạm hành chính (xe ô tô nhãn hiệu Mercedes - Benz, loại xe ô tô con, số loại E260, số khung LE4HG4HBXEL111926, số máy 271860*80291466*dung tích xi lanh của máy 1796 cc (1.8L), sản xuất năm 2013) vào ngày 30/3/2021 tại Công an huyện Nghĩa Đàn. Sau khi thụ lý, thành lập Tổ xác minh để kiểm tra, Sở Tư pháp đã có Kết luận số 927/KL-STP ngày 01/7/021 về nội dung tố cáo với các nội dung như sau:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh, kết quả làm việc với người tố cáo, người bị tố cáo, người có liên quan và các hồ sơ, tài liệu thu thập được, Sở Tư pháp Nghệ An thấy rằng tố cáo của công dân có 06 nội dung, trong đó có 03 nội dung tố cáo đúng và 03 nội dung tố cáo sai.

Về nội dung tố cáo đúng, Công ty đấu giá hợp danh An Trà My đã có một số hành vi vi phạm quy định của Luật Đấu giá tài sản, cụ thể:

Hành vi “Đặt thêm các yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định” được quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi là Nghị định số 82/2020/NĐ-CP).

Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá không đúng quy định được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.

Thực hiện không đúng quy định về việc xem tài sản đấu giá được quy định tại điểm l khoản 3 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.

Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An về nội dung tố cáo đối với Công ty đấu giá hợp danh An Trà My.

Thực hiện Kết luận số 927/KL-STP ngày 01/7/021 của Giám đốc Sở về kết luận nội dung tố cáo đối với Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 12/7/2021 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với tổng số tiền của 03 hành vi là 45.000.000đ (Bốn mươi lăm triệu đồng). Các hành vi vi phạm bị xử phạt được quy định tại Điểm b, đ, l Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, cụ thể như sau:

Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) đối với hành vi “Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá không đúng quy định”;

Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) đối với hành vi “Đặt thêm các yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định”;

Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) đối với hành vi “Thực hiện không đúng quy định về việc xem tài sản đấu giá”.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn