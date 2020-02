Nghệ An: Phát 10.000 khẩu trang phòng dịch Corona tại bến xe, ga tàu

10.000 chiếc khẩu trang y tế đã được Sở GTVT Nghệ An mua để cấp phát miễn phí cho người dân tại các bến xe, ga tàu.

Ngày 2/2, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng vi rút cúm Corona gây ra, Sở GTVT Nghệ An đã triển khai chương trình cấp phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân, hành khách tại các bến xe, ga tàu trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở GTVT Nghệ An - Hoàng Phú Hiền trực tiếp kiểm tra công tác phòng dịch và phát khẩu trang cho hành khách.

Ông Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết: Nghệ An là tỉnh rộng, có hệ thống giao thông đa dạng, với đầy đủ các loại hình. Vì vậy, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bệnh dịch, nhất là dịch cúm Corona.

Ngay khi nhận được chỉ đạo từ Chính phủ, UBND tỉnh, ngành GTVT đã chủ động các phương án phòng dịch, trong đó, quán triệt các đơn vị trong ngành, các CBCNVC thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Sở cũng huy động bằng nguồn xã hội hóa để cấp phát ngay 10.000 chiếc khẩu trang y tế cho người dân, hành khách sử dụng.

Người lớn, trẻ nhỏ vui mừng nhận khẩu trang miễn phí thay vì phải mua với giá đắt đỏ ở các hiệu thuốc.

Trong chiều và tối 2/2, lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An và các đơn vị trực thuộc đã chuyển 10.000 chiếc khẩu trang tới các nhà ga, bến xe trên địa bàn tỉnh để phát cho người dân. Trực tiếp Giám đốc Sở GTVT Nghệ An - Hoàng Phú Hiền cũng đi kiểm tra công tác phòng dịch và cấp phát khẩu trang tại Bến xe Bắc Vinh, nơi trung chuyển khoảng 4.000 lượt hành khách mỗi ngày.

Theo ghi nhận của PV, công tác phòng dịch đã được các bến xe chú trọng hơn. Cứ 10 phút/lần, Bến xe lại phát thông điệp phòng dịch trên hệ thống loa phát thanh. Tất cả các hành khách đến bến, lên xe đều đeo khẩu trang hoặc chủ động đến khu vực cấp phát nhận khẩu trang miễn phí.

Các em nhỏ được bố mẹ đeo khẩu trang phòng dịch.

Đang chờ xe đi Đà Nẵng, bà Trần Thị Bảy (55 tuổi, trú ở huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết: Sau thời gian nghỉ Tết, hôm nay bà bắt xe từ trên Qùy Châu xuống Bến xe Bắc Vinh để đón xe đi Đà Nẵng.

Hàng ngày bà có nghe thông tin về vi rút Corona nhưng vì chủ quan nên bà thường dùng khăn để bịt miệng và mũi. Chiều tối nay, xuống đến Bến xe Bắc Vinh, được các bạn đoàn viên phát miễn phí khẩu trang y tế bà cảm thấy rất vui và ấm cúng.

Hàng nghìn chiếc khẩu trang y tế được gửi lại để Ban quản lý bến cấp phát cho người dân trước khi lên xe.



“Tôi nghe tin nhiều cửa hàng bán thuốc lợi dụng dịch để trục lợi việc bán khẩu trang. Nhưng không ngờ khi xuống đến bến xe lại được các bạn thanh niên phát miễn phí. Xin cảm ơn bến xe, các cơ quan chức năng đã có những hoạt động thiết thực bảo vệ sức khỏe cho người dân”, bà Bảy nói.

Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác phòng dịch tại bến, kiểm tra các điều kiện an toàn của xe trước khi xuất bến, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An yêu cầu Công ty CP Quản lý bến xe Nghệ An tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền tại các bến xe, thường xuyên phát đi thông điệp hướng dẫn người dân cách phòng dịch, giữ gìn vệ sinh, đeo khẩu trang tại nơi đông người.

Trước hết, các nhân viên của bến phải nêu gương, tự phòng ngừa trước, sau đó tuyên truyền, nhắc nhở tới đội ngũ lái xe, phụ xe, hành khách. Các nhà xe, đơn vị vận tải cũng cần chủ động mua thêm khẩu trang y tế để dự phòng cấp phát cho hành khách khi cần thiết.

Nhiều cơ quan đơn vị cùng chung tay phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân giữa lúc khẩu trang trên thị trường tăng giá và khan hiếm. (Ảnh: Các đoàn viên thanh niên Công ty CP Quản lý bến xe Nghệ An phát khẩu trang cho hành khách)

Ngoài ra, lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An cũng yêu cầu các bến xe xây dựng kịch bản phòng dịch, cắt cử nhân viên ứng trực tại phòng y tế, khu cách ly, kịp thời hỗ trợ người dân, hành khách có biểu hiện mắc bệnh, nghi nhiễm cúm Corona.

Trước đó, vào sáng và chiều 2/2, đoàn thanh niên Công an TP Vinh, đoàn thanh niên Công ty CP Quản lý Bến xe Nghệ An cũng đã triển khai chương trình phát khẩu trang miễn phí cho hành khách, người đi đường, tuyên truyền hướng dẫn cách phòng dịch tại khu vực nhà chờ, sân bến.

Được biết, tại Nghệ An đến thời điểm này có 6 trường hợp trở về từ Trung Quốc nghi nhiễm cúm Corona đang được cách ly. Trước đó, cũng đã có 2 trường hợp nghi nhiễm nhưng kết quả xét nghiệm âm tính với chủng vi rút cúm này.

Tác giả: Văn Thanh - Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông