Nghệ An: Ổ nhóm mang nhiều tiền án thu tiền bảo kê buôn bán cây cảnh

Đối tượng cầm đầu Lê Viết Dũng và Phạm Văn Tú và Nguyễn Văn Mạnh (ảnh nhỏ) cùng tang vật vụ án.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát hình sự Công an thành phố Vinh biết được, có nhiều hộ kinh doanh cây cảnh dịp cận Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 tại khu vực đường 72m thuộc xóm 18, xóm 19 xã Nghi Phú (thành phố Vinh) bị một số đối tượng dọa nạt, thu tiền bảo kê để kinh doanh, buôn bán.

Cụ thể là anh Trần Văn T., trú tại xã Nghi Ân (thành phố Vinh) đang kinh doanh buôn bán cây đào, quất, bưởi khu vực đường 72m, bị các đối tượng đến quấy rối, dọa nạt và đành nộp số tiền bảo kê cho các đối tượng là 10 triệu đồng.

Anh T. cho biết: "Mới hoạt động được hơn 2 tuần nay, số cây cảnh chưa bán được là bao, lại mất tiền bảo kê nên chúng tôi rất bức xúc. Nhưng các đối tượng liên tục, quấy rối, dọa nạt nên đành nộp để được yên thân buôn bán".

Cùng tình trạng như anh T., nhiều hộ kinh doanh cây cảnh dịp cận tết trên đường 72m thuộc địa bàn xã Nghi Phú cũng bị các đối tượng thu tiền bảo kê.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Vinh đã xác lập chuyên án, để kịp thời bắt giữ nhóm đối tượng trên.

Ngày 28/1, Công an thành phố Vinh đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng Lê Viết Dũng, Nguyễn Văn Mạnh và Phạm Văn Tú về hành vi cưỡng đoạt tài sản, thu giữ 11 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ, các đối tượng trên yêu cầu mỗi hộ kinh doanh cây cảnh khu vực đường 72m phải nộp cho chúng từ 1 – 2 triệu đồng/m

2 buôn bán, nếu không sẽ bị cẩu cây cảnh đi nơi khác, với thủ đoạn như vậy các đối tượng đã thu của nhiều hộ kinh doanh từ 10 đến 20 triệu đồng mỗi hộ, chiếm đoạt số tiền hàng chục triệu đồng.

Ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản này, do Lê Viết Dũng cầm đầu, đây là đối tượng có 4 tiền án về các tội hình sự, ma túy; còn đối tượng Nguyễn Văn Mạnh đã có 02 tiền án, vừa mới ra tù về tội tàng trữ vũ khí trái phép. Quá trình phạm tội, Dũng cùng 2 đối tượng còn lại trực tiếp đi thu tiền bảo kê.

Hiện Công an thành phố Vinh đang tạm giữ hình sự các đối tượng và tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

