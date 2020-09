Nghệ An: Nữ sinh "biến mất" trước ngày khai giảng đã trở về nhà an toàn

Ngày 9/9, Công an thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy em Nguyễn Thị T. (14 tuổi, trú thị trấn Cầu Giát) mất tích 4 ngày trước đó.

Ngày 8/9, sau 4 ngày bặt vô âm tín, T. biết Công an thị trấn Cầu Giát cùng cộng đồng mạng facebook đang tìm kiếm mình nên đã chủ động gọi điện về cho gia đình. Qua điện thoại, T. cho biết mình đang ở tỉnh Bắc Ninh.

Em T. đã trở về nhà an toàn.

Sau khi được khuyên nhủ, T. đã chủ động bắt xe khách về nhà an toàn.

Ngày 9/9, anh Nguyễn Đình Trung (bố nữ sinh T.) đã lên Công an thị trấn Cầu Giát để viết thư cảm ơn Ban Công an thị trấn Cầu Giát đã giúp đỡ gia đình tìm em T.

Tại buổi làm việc với công an, nữ sinh Nguyễn Thị T. cho biết lý do bỏ nhà đi mấy ngày qua là vì ham chơi theo bạn bè. T. sau đó đã viết 1 bản cam kết với Công an thị trấn Cầu Giát, hứa sẽ không bỏ nhà ra đi nữa.

Như Dân trí đã đưa tin, tối 4/9, Nguyễn Thị T. (14 tuổi, trú thị trấn Cầu Giát) bất ngờ rời khỏi nhà và mất liên lạc. Gia đình sau đó đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không được.

Anh Nguyễn Đình Trung cho biết, thời điểm rời khỏi nhà T. chỉ mang theo chiếc điện thoại, không mang quần áo, không mang tiền. Anh Trung đặt nghi vấn về việc có người rủ rê, hướng dẫn T. bỏ nhà đi và lo sợ con mình sẽ bị lợi dụng làm việc xấu.

Anh Trung sau đó đã nhờ đến Công an thị trấn Cầu Giát tìm kiếm và đăng hình ảnh con gái lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ tìm kiếm.

