Nghệ An: Nữ giáo viên mầm non “mất tích” bí ẩn

Người “mất tích” bí ẩn là cô Nguyễn Tú Anh (SN 1990, trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), hiện là giáo viên Trường mầm non xã Tiến Thủy.

Cô Nguyễn Tú Anh người đã mất tích những ngày qua.

Theo nội dung trình báo của gia đình với Ban công an xã Tiến Thủy: Từ lúc 16h ngày 28/9 đến nay, cô giáo Nguyễn Tú Anh bỗng mất tích khỏi nhà. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi và gọi điện cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của cô Tú Anh nhưng đến nay vẫn không có tung tích gì của cô giáo.

Theo thông báo tìm kiếm của Ban công an xã Tiến Thủy, cô giáo Nguyễn Tú Anh: cao khoảng 1,62m, nặng 47 kg, tóc thẳng dài quá vai. Công an xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu) phát thông báo truy tìm nạn nhân và đề nghị người dân ai biết Nguyễn Tú Anh đang ở đâu vui lòng liên hệ với gia đình hoặc cơ quan công an.

Được biết, cô Tú Anh đã li hôn với chồng cách đây 4 năm, có một cô con gái 5 tuổi.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus