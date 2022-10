Nghệ An nỗ lực giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét

Trong tỉnh

Liên quan đến nguyên nhân gây lũ ống, lũ quét xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là tại huyện Kỳ Sơn, ngày 13/10, trong buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh do UBND tỉnh tổ chức, ông Nguyễn Hào - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tượng lũ ống, lũ quét thường xảy ra vào mùa mưa và ở các địa phương miền núi.