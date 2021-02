Nghệ An: Những bất thường trong quản lý kinh doanh thực phẩm dịp áp Tết

Một biên bản... bất thường

Sáng 21/01/2021, Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Nghệ An (được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Nghệ An) thực hiện kiểm tra ATTP với 01 cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.Vinh. Trước thời điểm thanh tra 5 ngày, Đoàn đã thông báo kế hoạch thanh tra, thời gian thanh kiểm tra cho cơ sở này. Tuy nhiên, khi đến cơ sở, Đoàn buộc phải quay về bởi chỉ trước đó 01 ngày, cơ sở này đã được Đoàn kiểm tra theo quyết định số 130/QĐ-UBND của UBND TP. Vinh kiểm tra ATTP.

Việc Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh lên lịch hẹn trước và không tiếp tục thanh tra, kiểm tra cơ sở dịch vụ ăn uống là phù hợp với tinh thần Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An...

Đoàn Thanh tra liên ngành kiểm tra Nhà hàng Vị 1975.

Trong buổi chiều ngày 21/01/2021, Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh tiếp tục thực hiện kiểm tra ATTP tại Hộ kinh doanh Phạm Anh Hiếu (Nhà hàng Vị 1975) có địa chỉ tại số 2, đường Nguyễn Tài, phường Trường Thi, TP. Vinh. (Nhà hàng này cũng đã được Đoàn thông báo kế hoạch, thời gian kiểm tra từ trước). Tuy nhiên Nhà hàng Vị 1975 cũng khai báo vừa được Đoàn kiểm tra của UBND TP. Vinh kiểm tra trước đó 1 ngày.

Nhận thấy, việc kiểm tra của Đoàn kiểm tra của UBND TP. Vinh không phù hợp với tinh thần của Thông tư Liên tịch 13/2014/TTLT-BYT - BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Bộ Công Thương “Hướng dẫn việc phân công phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm” và Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An “Quyết định ban hành quy định phân công phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An”..., đoàn thanh tra liên ngành của UBND tỉnh quyết định thực hiện hậu kiểm đối với hộ kinh doanh Phạm Anh Hiếu.

Bước vào làm việc, hộ kinh doanh Phạm Anh Hiếu đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND TP. Vinh cấp; biên bản kiểm tra ATTP số 14/BBKT-ĐKTLN của Đoàn kiểm tra của UBND thành phố Vinh lập ngày 20/01/2021.

Hộ kinh doanh Phạm Anh Hiếu không xuất trình được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (Cơ sở giải thích đang hoàn thiện hồ sơ để nộp làm thủ tục xin cấp); không xuất trình được hồ sơ về nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm đang sử dụng tại cơ sở... Kiểm tra thực tế, Đoàn thanh tra lập biên bản với một số lỗi như: Dụng cụ thu gom chất thải rắn (thùng rác) không có nắp đậy; cống rãnh thoát nước thải khu vực chế biến bị ứ đọng nước và rác; cơ sở không thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước; cơ sở không có tủ lưu mẫu, không có sổ lưu mẫu thức ăn... Người đại diện cơ sở đã thống nhất với những lỗi này.

Kết quả kiểm tra thực tế của Đoàn Thanh tra liên ngành tỉnh có sự khác biệt so với biên bản kiểm tra ATTP số 14/BBKT-ĐKTLN của Đoàn kiểm tra của UBND TP. Vinh trước đó. Ở biên bản số 14: tất cả các điều kiện an toàn thực phẩm của hộ kinh doanh Phạm Anh Hiếu như điều kiện vệ sinh đối với cơ sở, điều kiện trang thiết bị, dụng cụ, điều kiện về con người, nguyên liệu phụ gia thực phẩm, nguồn nước... đều được Đoàn kiểm tra của UBND TP. Vinh đánh giá “đạt”.

Ngoài ra, biên bản số 14/BBKT-ĐKTLN của Đoàn kiểm tra của UBND TP. Vinh còn có thêm điểm “bất thường” khác. Biên bản có ghi: “Cơ sở đã lên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Vinh để xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP tuy nhiên cơ sở chưa có hồ sơ theo quy định của pháp luật nên hồ sơ chưa được tiếp nhận”... Cơ sở chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đồng nghĩa với việc kinh doanh trái phép song Đoàn kiểm tra của UBND TP.Vinh không thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính. Điều này hoàn toàn trái với Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Xử lý nghiêm vi phạm

Nghi ngờ có tình trạng “mượn” Chỉ thị 06/CT-UBND để tạo điều kiện cho cơ sở tránh sự kiểm tra của Đoàn Thanh tra liên ngành tỉnh nên Đoàn đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, phản ánh cùng Chủ tịch UBND TP. Vinh về sự việc này... Thông tin từ Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Nghệ An: Trong thời gian hoạt động thanh kiểm tra, Đoàn còn phát hiện thêm một số sai sót khác trong công tác quản lý về ATTP. Đoàn sẽ còn tiếp tục kiểm tra trên địa bàn thành phố Vinh và có buổi làm việc chính thức cùng Ban Chỉ đạo Liên ngành về ATTP TP. Vinh.

Ông Mai Hồng Phong - Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng nông Lâm sản và Thủy sản, Phó Trưởng Đoàn Thanh tra liên ngành theo Quyết định số 26/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Để giúp người dân vui Tết đón Xuân trong an lành, không còn nỗi lo mất an toàn thực phẩm, Đoàn thanh tra sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP..., xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về bảo đảm ATTP.

Ông Mai Hồng Phong cho biết thêm: Từ ngày 15-28/01/2021, Đoàn Thanh tra liên ngành tỉnh đã thực hiện kiểm tra 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm. Trong đó, đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với 12 cơ sở; chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng xử phạt với số tiền 93,5 triệu đồng.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công tác thanh tra kiểm tra về ATTP sẽ có phần giảm thiểu. Song tùy theo tình hình thực tế mà Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh cho đến ngày 12/3/2021. Tinh thần của Đoàn là chấn chỉnh hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh ATTP trên địa bàn, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn vì sức khỏe của người dân.

Tác giả: Khánh Tâm - Thanh Sơn

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống