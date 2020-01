Nghệ An: Nhóm trộm chó hung hãn mang theo hung khí, chém công an bị thương

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Báo Nghệ An

Báo Nghệ An đưa tin, chiều ngày 4/1, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: Đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 0120C, bắt giữ Nguyễn Đình Quang (SN 1991), Nguyễn Quang Trung (SN 1990) cùng trú xã Phúc Thọ, Đậu Xuân Lan (SN 1968) trú tại xóm Xuân Tình, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc về hành vi câu trộm chó và tiêu thụ chó do trộm cắp.

Trước đó, từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2019, một số đối tượng mang theo hung khí, câu trộm chó tại khu vực địa bàn huyện Nghi Lộc và các huyện phụ cận như Hưng Nguyên, Cửa Lò, Diễn Châu, sẵn sàng chống trả để tẩu thoát nếu bị nhân dân phát hiện và đuổi bắt.

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập Chuyên án 0120C để đấu tranh. Đơn vị đã huy động các điều tra viên và trinh sát có nhiều kinh nghiệm và lực lượng công an xã tham gia chuyên án.

Sau thời gian điều tra, mật phục, vào lúc 22h ngày 3/1, tổ công tác Chuyên án 0120C phát hiện và bắt quả tang đối tượng Quang, Trung đang có hành vi bán chó do trộm cắp cho chủ nhà là Đậu Xuân Lan. Khi lực lượng chức năng ập vào khống chế, các đối tượng dùng mác mang theo chém loạn xạ khiến Thiếu úy Nguyễn Trung Kiên - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy bị gãy ngón tay út và xương bàn tay phải; Đại úy Nguyễn Đình Cường - Quyền Đội trưởng đội này bị thương ở đầu gối.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 con chó các loại, có khối lượng 120kg; 3 chiếc xe máy; 3 thanh đao; 1 súng bắn điện; 1 súng bắn bi; 1 nộ cao su; 3 chiếc điện thoại di động; 2,35 triệu đồng cùng các tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng sau đó đã bị khống chế và đưa về trụ sở Công an huyện Nghi Lộc để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ trộm chó trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận như thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh, Hà Tĩnh...

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án và bắt giữ các đối tượng còn lại.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) đã bắt quả tang Hoàng Nhật Tân (SN 1983; ngụ phường Phú Hậu, TP.Huế) và Nguyễn Quốc Tự (SN 1989; ngụ phường Vỹ Dạ, TP.Huế) khi đang thực hiện hành vi tiêu thụ một số động vật do mình trộm được.

Cụ thể, theo thông tin trên Người Lao Động, rạng sáng ngày 4/1, nhóm đối tượng trên đã sử dụng xe máy hiệu Sirius gắn biển số giả 74K8 - 8252 (biển số thật 75F1 -251.99) và mang theo thòng lọng, bình xịt hơi cay, ớt bột đi lòng vòng TP.Huế để ăn trộm chó.

Khi Tân và Tự mang 3 con chó, 2 con mèo và 1 con gà trộm được về quán thịt chó của Tự ở xã Thủy Vân (Hương Thủy) cất giấu thì bị công an bắt quả tang.

Tác giả: Bạch Hiền

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật