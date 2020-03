Nghệ An: Nhiều sai phạm tại dự án tòa tháp Eurowindow số 2 Trần Phú chưa được xử lý

Ngày 12/11/2010, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 5504/QĐ.UBND-CN phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Trung tâm thương mại văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp tại phường Hồng Sơn, TP Vinh, vị trí số 2 đường Trần Phú (trụ sở UBND phường Hồng Sơn), Bắc giáp đường Trần Phú, Nam giáp đường quy hoạch, Đông giáp đường Lê Huân, Tây giáp đường Cao Thắng. Tổng diện tích 2.874m2. Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư trung tâm thương mại Vinh. Công trình kiến trúc, tòa nhà 20 tầng gồm: khối đế cao 4 tầng, diện tích xây dựng 2.000m2, mục đích sử dụng: thương mại dịch vụ, khối căn hộ tầng 5 đến tầng 20 diện tích xây dựng 920m2. Chiều cao công trình 72,9m, kể cả thiết bị không quá 85m. Trên nóc công trình có gắn đèn cảnh báo chướng ngại vật hàng không. Mật độ xây dựng trên khu đất 69,5%.

Dự án tòa tháp Eurowindown số 2 Trần Phú, TP Vinh với nhiều sai phạm chưa được xử lý

5 năm sau, ngày 23/6/2015, Sở Xây dựng Nghệ An có Công văn số 1201/SXD.QLQH do ông Hoàng Trọng Kim, Giám đốc sở ký, gửi UBND tỉnh với nội dung: xét đề nghị của Công ty CP Đầu tư trung tâm thương mại Vinh tại Tờ trình số 29/2015/TT/VICENTRA ngày 4/6/2015 xin thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mặt bằng tổng thể dự án tòa tháp Eurowindown tại số 2 đường Trần Phú, TP Vinh. Công ty xin điều chỉnh công năng sử dụng khối đế 4 tầng (tầng 1 đến tầng 4) từ trung tâm thương mại sang nhà ở kết hợp thương mại (giữ nguyên quy mô, diện tích, chiều cao thiết kế cơ sở đã được phê duyệt), tầng 5 thành tầng kỹ thuật + sân phơi. Việc điều chỉnh này được UBND tỉnh đồng ý tại Công văn số 9891/UBND.CN ngày 27/12/2014; Công văn số 3667/UBND-CN ngày 8/6/2015. Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở tại Văn bản số 187/SXD-HĐXD. Vậy, công ty lập quy hoạch điều chỉnh công năng sử dụng khối đế cho phù hợp với thực tế và có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, quyết định UBND của tỉnh Nghệ An không nhận được sự đồng tình của dư luận bởi đây là mảnh đất nằm giữa trung tâm thương mại, buôn bán không những của tỉnh Nghệ An mà cả vùng Bắc Trung Bộ. Nhiều ý kiến cho rằng, mảnh đất có giá trị rất cao nên cần phải đấu giá nhưng UBND tỉnh lại chỉ định. Theo nguồn tin cử tri cung cấp, nhà đầu tư trả tiền thuế đất cho UBND tỉnh Nghệ An là 82 tỉ đồng. Nếu đấu giá mảnh đất, số tiền thu được sẽ gấp nhiều lần. Theo chúng tôi được biết, mới bán 20 căn hộ liền kề ở Cao Thắng, Trần Phú và đường nội bộ, nhà đầu tư đã thu về trên 218 tỉ đồng.

Sau khi Cục thuế Nghệ An chuyển đến vị trí mới trên đường 3/2 thì trụ sở cũ tại số 66, đường Nguyễn Thị Minh Khai, diện tích 5.429,7m2, cùng tài sản trên đất trị giá trên 6,5 tỉ đồng chuyển về cho UBND tỉnh Nghệ An quản lí. Ngày 5/9/2011, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3559/QĐ.UBND-CNXD phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đất này cho Chi nhánh Công ty CP Đông Á, bằng hình thức chỉ định. Ngày 13/5/2013, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Nghệ An do ông Đinh Viết Hồng làm Chủ tịch họp, đưa ra mức giá bán chỉ định là 17.925.000 đồng/m2, sau đó điều chỉnh lên 18.000.000 đồng/m2. Trong khi, tại thời điểm đó giá đất trên đường Nguyễn Thị Minh Khai giao động từ 100 - 110 triệu đồng/m2. Việc UBND tỉnh Nghệ An quyết định chỉ định bán khu “đất vàng” này cho Chi nhánh Công ty CP Đông Á một lần nữa gây bất bình trong dư luận.

Hiện người dân Nghệ An vẫn đang chờ câu trả lời từ phía các cơ quan chức năng về hai sự việc nêu trên.

