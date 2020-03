Nghệ An: Nhiều phương pháp dạy học hiệu quả giữa mùa dịch Covid-19

Your browser does not support the video tag.

Thầy Nguyễn Phúc Lộc chia sẻ bí quyết dạy học giữa mùa dịch Covid-19.

Trong đợt nghỉ học dài ngày để phòng chống dịch hô hấp cấp Covid-19, trong thời gian qua, nhiều trường THCS, Tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tiến hành xây dựng kế hoạch, photo tài liệu, bài tập để các em ôn luyện, nhận được sự hưởng ứng và đồng tình cao của các em học sinh và phụ huynh.

Trường THCS Bạch Liêu, huyện Yên Thành hiện có hơn 500 học sinh, với 43 cán bộ, giáo viên. Đây là ngôi trường có bề dày lịch sử với tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi đạt trên 70%. Để chủ động cho các em trong thời gian học sinh không đến trường để phòng dịch bệnh do virus corona, các thầy cô đã cố gắng hết sức, tìm mọi cách truyền tải kiến thức…

Trong thời gian nghỉ học, thầy cô vẫn đến trường soạn giáo án cho học sinh.

Thầy Nguyễn Phúc Lộc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Bên cạnh hướng dẫn kiến thức cho học sinh về cách phòng chống dịch virus corona, thầy cô giáo đã lập nhóm liên kết học sinh qua mạng xã hội, tạo phòng học trực tuyến, soạn giáo án, đề cương… nhằm mục đích cho các em không quên kiến thức, chủ động ôn tập được tốt hơn”.

“Riêng bản thân tôi đã chủ động chia sẻ tài liệu, thông tin tất cả các bộ môn rồi đưa lên trang cá nhân chương trình học trực tuyến, dạy trên ti vi của đài truyền hình Hà Nội, VTC… để các em chủ động học ở nhà”, thầy Lộc chia sẻ thêm.

Thầy Nguyễn Phúc Lộc đã đưa lên trang cá nhân thông tin về chương trình học trực tuyến, dạy trên ti vi... cho các em học sinh chủ động học bài.

Trường THCS Võ Liệt, huyện Thanh Chương hiện có 480 học sinh với 30 cán bộ, giáo viên. Do đặc thù ở vùng nông thôn, đại bộ phận học sinh không có hộp thư điện tử, không sử dụng mạng xã hội, internet nên sau khi có quyết định nghỉ học phòng chống dịch bệnh, Ban giám hiệu nhà trường đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện việc ôn tập cho các em học sinh.

Cụ thể, các giáo viên sẽ tiến hành soạn đề cương, sau đó in và phô tô, phân loại ở nhà trường rồi phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh, ban chỉ huy các xóm để thông báo, đưa đến giao bài tập ôn luyện cho các em. Sau mỗi đợt, số lượng bài tập ôn luyện sẽ được thu lại nộp cho các giáo viên chủ nhiệm để đánh giá… Chị Nguyễn Thị Hải Yến, một phụ huynh của học sinh cho biết: “Trong thời gian nghỉ học do dịch corona, con tôi vẫn được học bài do thầy cô dạy qua mạng và hoàn thành bài tập giáo án đề ra. Tôi chân thành cám ơn thầy cô rất nhiều. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa mang lại hiệu quả cho học sinh trong thời gian này”.

Thầy giáo mang tài liệu đến tận nhà cho học sinh.

Thầy Phạm Đức Kính - Hiệu trường Trường THCS Võ Liệt chia sẻ: “Do đặc thù ở vùng nông thôn còn khó khăn về Internet, mạng xã hội nên sau khi được nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, nhà trường xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên làm nhóm trưởng từng môn, nhóm môn, chịu trách nhiệm biên soạn câu hỏi ôn luyện để đảm bảo nội dung, hình thức. Việc giao tài liệu, bài tập đến tận tay cho các em học sinh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của các gia đình”.

Thầy trò trao đổi kiến thức qua mạng xã hội.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Xuân Tĩnh - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành cho biết, để học sinh không bị gián đoạn khi được nghỉ học dài ngày, nhiều trường học trên trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể ra bài tập ôn luyện cho các em với nhiều hình thức khác nhau.

“Trong thời gian qua, đã có rất nhiều thầy cô giáo làm tốt công tác ôn luyện cho học sinh. Bên cạnh đó, nhiều trường học trên địa bàn huyện tiến hành biên soạn câu hỏi, phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh, các thôn trưởng, xóm trưởng để giao bài tập đến tận tay các em học sinh, việc làm này đã được các phụ huynh đồng tình”, thầy Tĩnh cho biết .

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, đến ngày 9/3 học sinh THCS trên địa bàn sẽ quay trở lại trường nhưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, học sinh tiếp tục được nghỉ học. Việc học bài qua mạng xã hội, ti vi hay lên kế hoạch giao bài tập ôn luyện đến tận tay cho các em học sinh đã góp phần nâng cao kiến thức, đặc biệt là hiệu quả trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và khó lường.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí