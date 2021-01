Nghệ An: Nhiều khu vực sạt lở, đe dọa sự an toàn của người dân

Sạt lở tại khu vực thủy điện Nậm Mô, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn, Nghệ An). Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Điều này không chỉ đe dọa sự an toàn của các hộ dân sinh sống trong khu vực, mà còn làm mất diện tích đất sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng tới công trình hạ tầng tại địa phương.

Dọc sông Lam (sông lớn nhất chảy qua địa bàn tỉnh) xuất hiện nhiều điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở tại các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Đô Lương… trong đó có những khu vực sạt lở đã ăn sâu vào đất đang sản xuất nông nghiệp của người dân.

Tại các vùng ven núi thuộc ba huyện Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, tình trạng sạt lở cũng đang đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của các hộ dân. Tại 3 xã Mường Típ, Mường Ải, Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn), 5 bản có nguy cơ sạt lở cao, không đảm bảo an toàn cho người dân định cư lâu dài. Tại thị xã Cửa Lò cũng đã xảy ra sạt lở ở một số vị trí dọc bờ biển, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và đe dọa sự an toàn các công trình hạ tầng trong khu vực.

Tình trạng sạt lở tại các khu vực ven sông, biển, ven núi tỉnh Nghệ An tồn tại đã nhiều năm nay, nhưng việc khắc phục gặp nhiều khó khăn, trong đó vấn đề lớn nhất là thiếu kinh phí.

Theo tính toán của một số địa phương, để khắc phục các điểm sạt lở, giải pháp kỹ thuật không khó nhưng việc tìm kiếm, bố trí nguồn vốn rất khó khăn; để khắc phục được tình trạng sạt lở tối thiểu cần hàng chục tỷ đồng, nằm ngoài khả năng cân đối vốn của địa phương.

Tại huyện Quế Phong, chính quyền địa phương đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, các ngành liên quan xem xét, cấp nguồn kinh phí thực hiện dự án di dời 33 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm ở xã Thông Thụ.

UBND thị xã Cửa Lò cũng đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính hỗ trợ ngân sách để sớm khắc phục hư hỏng kè chống sạt lở bờ biển, phục vụ hoạt động du lịch năm 2021.

Tỉnh Nghệ An đã khảo sát, xác định được những khu vực sạt lở và có nhiều nguy cơ sạt lở trên địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho người dân tại các vùng sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao, giải pháp đang được tỉnh thực hiện là lên kế hoạch ưu tiên bố trí vốn làm kè chống sạt lở, tái định cư, di dời dân ở những khu vực này. Tỉnh khuyến cáo người dân thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ, kể cả chuẩn bị sẵn việc di dời đến nơi ở an toàn khi có mưa bão hoặc diễn biến bất thường của thời tiết.

Đối với dự án di dời 33 hộ dân tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định bố trí 3 tỷ đồng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí 4,485 tỷ đồng tại kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021 để thực hiện dự án.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: TTXVN