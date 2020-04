Nghệ An: Nhân viên bán hàng điện thoại hack facebook để lừa đảo

Theo đó, thông qua theo dõi và quản lý các trang mạng xã hội và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đô Lương đã điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Đình Tú (SN 1993) trú tại khối 4, thị trấn Đô Lương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chiếm đoạt tài khoản facbook của người khác để nhắn tin mượn tiền. Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện, đối tượng khai nhận: Ngày 10/3, bằng các thủ thuật và công nghệ đã “hack” 2 tài khoản facebook mang tên “Tám Nguyễn” và “Nguyễn Thị Hoàn Hoàn”. Sau đó, Tú giả mạo 2 tài khoản trên để nhắn tin trò chuyện với những bạn bè của 2 tài khoản này, nhằm lừa chuyển tiền, mượn tiền. Theo đó, 2 tài khoản khác là bạn của 2 facebook trên đã tin tưởng và chuyển tổng số tiền 3 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng mà Tú đã cung cấp (tài khoản của một người quen của Tú). Sau đó, Tú yêu cầu chủ tài khoản trên chuyển số tiền 3 triệu đồng cho Tú với lý do chuyển nhầm tiền.

Đối tượng Nguyễn Đình Tú.

Được biết, Tú là nhân viên bán hàng của một cửa hàng điện thoại di động. Trong lúc được nghỉ vì dịch COVID-19, lại có kiến thức về công nghệ thông tin, đối tượng đã nghĩ cách để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Công an huyện Đô Lương đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Tú về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

