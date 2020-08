Nghệ An: Nhà thầu ở Nghi Lộc lén lút đào đất vườn để san lấp khu tái định cư

Theo phản ánh của người dân xóm 5, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), trong tối ngày 13/8 – 14/8, nhiều xe tải lớn cùng máy xúc đã “lén lún” xúc đất vườn của người dân trên địa bàn xóm rồi vận chuyển đến san lấp tại khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam.

Xe tải "ăn đất" rồi vận chuyển ra san lấp tại công trình tái định cư

Cụ thể, chiều tối ngày 13/8, hàng chục xe ô tô cùng máy xúc đã đào đất của một hộ dân sau đó đưa ra san lấp tại công trình khu tái định cư xóm 5, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc.

Anh Đ.B.H. (trú tại xóm 5, xã Nghi Đồng) cho biết, khoảng 18h ngày 13/8, xe và máy xúc đã thực hiện việc múc đất của gia đình bà H. cách công trình khoảng 3km rồi sau đó vận chuyển đất về khu tái định cư san lấp đến 23h mới nghỉ. Đến tối ngày 14/8, việc múc đất và vận chuyển vẫn tiếp diễn nhưng do sự phản đối của người dân nên họ dừng lại.

Máy xúc cùng dàn xe tải lén lút chở đất trong đêm

Theo ghi nhận của PV, chiều ngày 14/8, công trình Khu tái định cư đường cao tốc tại xóm 5, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc đang thực hiện việc san lấp mặt bằng. Đáng chú ý, đất sử dụng để san lấp có lẫn lộn nhiều rễ cây, khu vực san lấp vẫn chưa được bóc phong hoá sạch.

Đất san lấp tại công trình Khu tái định cư lẫn nhiều rễ cây, rác không đảm bảo chất lượng

Ngoài ra, theo người dân xóm 5, xã Nghi Đồng việc sử dụng xe tải vận chuyển đất san lấp, vận chuyển vật liệu nhưng không được che chắn khiến đất đá rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường. Nhiều lần người dân đã yêu cầu các tài xế phải đảm bảo môi trường trong khu dân cư nhưng việc này vẫn chưa được giải quyết.

Trao đổi với phóng viên An ninh Tiền tệ, ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND xã Nghi Đồng cho biết, hiện nhà thầu thi công đang thực hiện việc san lấp mặt bằng. Còn nội dung lấy đất của người dân để san lấp thì UBND xã sẽ cho kiểm tra.



Về danh tính đơn vị thi công trên, chủ tịch UBND xã Nghi Đồng Nguyễn Đình Tâm thông tin đó là nhà thầu là Công ty CP Xây dựng Thương mại 727. Doanh nghiệp này có địa chỉ tại nhà ông Nguyễn Viết Mạnh, ở xóm 1, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).



An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

