Nghệ An: Nguy hiểm xe tải trọng lớn vừa đi vừa "vãi đá" dọc đường

Bức xúc xe tải vừa đi vừa vãi đá trên QLlộ 1A

Ngày 9/3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh xe tải BKS 37H - 030.62 chạy trên QL1A hướng từ Diễn Châu đi TP Vinh (Nghệ An) vừa đi vừa làm rơi đá xuống đường gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Hình ảnh ghi nhận cho thấy, mặc dù vận chuyển khối lượng đá lớn, song người điều khiển xe ô tô lại che chắn sơ sài nên chiếc xe đi đến đâu, từng lớp đá lại rơi xuống, bắn về phía người đi xe máy gần đó. Một số phương tiện lưu thông phía sau vừa đi vừa phải né đá bay, tay lái loạng choạng.

Ngay khi clip đăng tải, rất nhiều người đề nghị lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An, đặc biệt là lực lượng CSGT phụ trách tuyến Quốc lộ 1A cần kích hoạt lại mạnh mẽ các chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến xe chuyên chở vật liệu xây dựng để sớm ngăn chặn tình trạng rơi, vãi vật liệu, ảnh hưởng đến lưu thông của phương tiện.

Hình ảnh xe tải mang BKS 37H- 030.62 chạy trên Quốc lộ 1A hướng từ Diễn Châu đi TP Vinh (Nghệ An) vừa đi vừa làm rơi đá xuống đường gây mất ATGT

Được biết, Nghị định 100 quy định: Phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng đối với một trong các hành vi: chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất ATGT và vệ sinh môi trường; Lôi kéo bùn, đất, cát, nguyên liệu, vật liệu hoặc chất phế thải khác ra đường bộ gây mất ATGT và vệ sinh môi trường.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: Thu dọn rác, chất phế thải, vật liệu, hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu.

