Nghệ An: Nâng cấp tỉnh lộ 542C gây ùn tắc giao thông

Ùn tắc giao thông trên tuyến tỉnh lộ 542C qua địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Những ngày qua, trên tuyến tỉnh lộ 542C (đoạn từ Km7+060- Km7+367, qua chợ Vực, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên) liên tục bị ùn tắc giao thông. Theo ghi nhận của phóng viên, có thời điểm hàng trăm xe ô tô tải, xe container, xe đầu kéo và nhiều phương tiện tham gia giao thông khác phải chờ đợi rất lâu mới có thể di chuyển về phía Nghệ An hoặc qua cầu Yên Xuân sang tỉnh Hà Tĩnh.

Hàng trăm phương tiện tham gia giao thông nối đuôi nhau trên tuyến tỉnh lộ 542C

Đường chật hẹp, đơn vị thi công tiến hành đổ đá cấp phối để lu lèn, thảm bê tông nhựa nên chỉ dành một làn duy nhất cho các phương tiện tham gia giao thông. Trong khi đó trên tuyến tỉnh lộ 542C, các phương tiện tham gia giao thông nườm nượp, nhiều nhất là xe ô tô tải cỡ lớn.

Mặc dù trên thực tế đơn vị thi công đã bố trí, lắp đặt biển báo hiệu, rào chắn, nhưng hàng loạt phương tiện ô tô vẫn bị ùn ứ, ách tắc không thể di chuyển. Ngược lại, người đi xe đạp, xe máy, đi bộ lại chen chúc vượt lên giành đường, gây nên cảnh hỗn loạn, mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xẩy ra tai nạn.

Các phương tiện tham gia giao thông hoạt động lộn xộn đoạn qua chợ Vực, tiềm ẩn nguy cơ xẩy ra tai nạn

Qua tìm hiểu được biết, trước đó tỉnh lộ 542C qua địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã bị các phương tiện vận tải cày nát. Riêng đoạn từ cầu Yên Xuân qua chợ Vực ở xã Long Xá đến các xã Hưng Tân, Hưng Thông… mặt đường nhựa nhiều vị trí bị hằn lún, bong tróc, hư hỏng nghiêm trọng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Nam Quỳnh (Công ty Cổ phần Tập đoàn 36) cho biết, vào những giờ cao điểm đơn vị thi công không thể kiểm soát được giao thông trên tuyến, vì phương tiện qua lại quá đông, nhất là xe tải cỡ lớn hoạt động liên tục.

“Chúng tôi đã làm văn bản trình lên Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các bên liên quan xin được tạm dừng khai thác tỉnh lộ 542C (đoạn từ Km7+060- Km7+367) để thi công. Nếu được chấp thuận và thời tiết thuận lợi thì chỉ khoảng 1 tuần là thi công xong, còn hiện nay đang phải tạm dừng chưa thể thi công tiếp” - ông Nguyễn Nam Quỳnh thông tin.

Thiếu tá Lê Hùng - Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, đơn vị đã nắm được những khó khăn trong điều tiết, phân luồng, dẫn đến ùn tắc giao thông trên tuyến tỉnh lộ 542C. ''Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công phải tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, còn lực lượng không thể tuần tra, kiểm soát, trực gác tại chỗ thi công, chỉ khi nào phát hiện vi phạm mới xử lý" - thiếu tá Lê Hùng nói.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn