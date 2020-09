Nam sinh viên vận chuyển 2000 viên ma túy tổng hợp

Thời gian gần đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an xã Hưng Lộc phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ TP Vinh đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ nên phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Vinh đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ nên phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Vinh xác lập chuyên án đấu tranh.

Đến ngày 13/9, Ban chuyên án xác định các đối tượng trong đường dây chuẩn bị vận chuyển “hàng” đi tiêu thụ nên tiến hành phá án. Khoảng 19h30, cùng ngày, lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng Đặng Văn Chiến (SN 1999, trú tại xóm Cao Sơn, xã Công Thành, huyện Yên Thành) tại dãy trọ ở địa chỉ số 43 đường Hàm Nghi, khối Đông Lâm, phường Hưng Dũng, TP Vinh về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2.000 viên ma túy tổng hợp được đối tượng cất giấu trong ba lô để trên gác xép và trong 2 bì ngô hạt.

Đối tượng Nguyễn Hữu Bình và Đặng Văn Chiến (áo đen) tại trụ sở Công an xã Hưng Lộc.

Ngay sau đó, Công an xã Hưng Lộc tiến hành bắt đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hữu Bình (SN 1997), trú tại xóm 1, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. Theo đó Bình lấy hàng từ nước ngoài về sau đó đưa cho Đặng Văn Chiến để vận chuyển ma túy ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, đồng thời Bình cung cấp ma túy cho một số quán bar trên địa bàn TP Vinh.

Được biết, Nguyễn Hữu Bình đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản năm 2015 còn Đặng Văn Chiến hiện đang là sinh viên một trường Đại học trên địa bàn TP Vinh. Hiện, Chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân