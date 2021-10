Nghệ An: Mưa lớn làm ách tắc nhiều tuyến đường trong tỉnh

Ảnh minh họa: TTXVN phát

Tại huyện miền núi Kỳ Sơn và Quế Phong hiện đang có nhiều tuyến đường liên xã và đường nội xã bị sạt lở, đất đá từ trên núi sạt lở xuống đã gây ách tắc cục bộ. Nghiêm trọng nhất là các tuyến đường trên địa bàn các xã Chiều Lưu, Hữu Kiệm, Na Loi (huyện Kỳ Sơn) và xã Đồng Văn (huyện Quế Phong)…

Quốc lộ 48D đoạn qua xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai bị đất đá sạt lở từ núi xuống gây khó khăn và nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Chiều 17/10, trên Quốc lộ 48 và Quốc lộ 7 có nhiều điểm bị sạt lở đất đá từ trên núi xuống, bị ách tắc cục bộ.

Các đơn vị quản lý các tuyến đường đang bố trí người trực gác, cắm cọc tiêu, biển báo cảnh báo người, phương tiện qua lại; huy động lực lượng, phương tiện san gạt đất đá, giải tỏa tạm thời các điểm bị đất đá vùi lấp trên các tuyến đường. Tuy nhiên, hiện nay tại một số vị trí trên các tuyến đường tỉnh lộ và Quốc lộ trên địa bàn Nghệ An, nhất là tại các huyện miền núi trong tỉnh, nguy cơ sạt lở đất đá mỗi khi có mưa lụt là rất cao, việc khắc phục đang gặp rất nhiều khó khăn do địa chất, địa hình phức tạp và do nguồn kinh phí hạn chế.

Tại Nghệ An đã có 2 người tử vong khi đi vớt củi trên suối. Cụ thể, sáng 16/10, ông Lô Văn Luyện, sinh năm 1962, trú tại bản Pún, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong đi ra ruộng thì thấy có nhiều khúc củi trôi trên suối nên đã về nhà gọi con trai là Lô Văn Tỷ, sinh năm 1987 ra suối cùng vớt củi. Trong khi vớt củi, 2 cha con bị nước cuốn trôi.

Chính quyền các địa phương trong tỉnh Nghệ An cảnh báo đến người dân về việc có thể còn xảy ra sạt lở đất đá, lũ quét trong những ngày tới, đề nghị người dân bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và tuân thủ đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

