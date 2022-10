Nghệ An: Mua đất dự án nhưng…không có đường

Khổ vì không có đường

Diễn đàn Doanh nghiệp nhận được phản ánh của nhiều hộ dân ở khu dân thuộc dự án Khu nhà ở liền kề Trung Đô do HTX Công nghiệp Trung Đô làm chủ đầu tư thuộc khối Phượng Hoàng, phường Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An về việc họ đã mua đất xây nhà nhiều năm nhưng những hộ dân nơi đây vẫn chưa có đường để đi lại.

Theo người dân, trong quy hoạch đã được phê duyệt phê duyệt thì những hộ dân ở đây sẽ được sử dụng đường 13,5m, lòng đường rải thảm rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên 3m, chạy thẳng tới trụ sở UBND phường Trung Đô (cách nửa km).

Tuy nhiên, nhiều gia đình đang sinh sống và xây dựng nhà cửa tại phần đất mặt sau của dự án, phải đi lại và vận chuyển vật liệu trên lối đi đất gồ ghề, cỏ mọc um tùm, vào ngày mưa thì trơn trượt, ngập úng. Chưa kể, hàng ngày, họ còn phải sống trong mùi hôi thối vì mương nước thải của hàng trăm hộ dân ở trên địa bàn phường nằm ngay trước mặt khu đất dự án.

Anh Trần Minh Tâm, một trong những người dân mua đất của dự án và đang xây nhà than thở: “Các hộ dân không đưa xe vào nhà nên phải mang xe đi gửi, có gia đình xe phải để ngoài đường lớn không đảm bảo an toàn. Đường không có, trước khu dân cư là mương nước hoang hoá, không có nắp đậy rất nguy hiểm cho mọi người, nhất là trẻ em. Người dân chúng tôi đề nghị các cơ quan liên quan vào cuộc kiểm tra, yêu cầu dự án mở đường theo đúng cam kết để chúng tôi để đảm bảo đi lại, sinh hoạt”.

Người dân ở đây còn cho biết, trong khi họ chưa có đường đi thì đường nhựa của dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân (dự án này nằm bên cạnh khu dân cư - PV) chạy vào gần nhà các hộ dân nhưng đã bị chủ dự án dùng các khối bê tông chắn ngang không cho xe dân đi vào vì sợ làm hỏng.

Khu dân cư chưa có đường khiến cho việc sinh hoạt của cư dân gặp nhiều khó khăn

Trong Công văn số 19/2022/CV-HTX ngày 28/8/2022 của HTX Công nghiệp Trung Đô gửi Sở Xây dựng Nghệ An, thì Dự án Khu nhà ở liền kề Trung Đô được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2502/QĐ.UBND ngày 21/06/2018. Dự án này có gần 30 lô đất ở.

Theo quy hoạch, dự án có hai dãy nhà liền kề, dãy phía nam giáp đường Phượng Hoàng; dãy phía bắc giáp đường quy hoạch rộng 13,5 mét đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt trước lúc dự án của HTX Công nghiệp Trung Đô hình thành. Tuyến đường này nằm ngoài phạm vi ranh giới dự án Khu nhà ở liền kề Trung Đô và nằm trong phạm vi ranh giới dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân do Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Handico Vinh Tân làm chủ đầu tư. Đến nay, đường quy hoạch đoạn tiếp giáp với dãy nhà liền kề HTX Công nghiệp Trung Đô chưa thi công gây khó khăn trong sinh hoạt và xây dựng của các hộ dân nơi đây.

Phía HTX Công nghiệp Trung Đô cho biết, HTX đã có công văn gửi Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Handico Vinh Tân là chủ đầu tư làm đường quy hoạch (đoạn tiếp giáp với dãy nhà liền kề của dự án) để phối hợp giải quyết việc đi lại sinh hoạt cho các hộ dân. Đồng thời, HTX cũng có công văn gửi UBND phường Trung Đô xin thi công đường tạm phục vụ việc đi lại và sinh hoạt cho các hộ dân của dãy nhà liền kề phía bắc cho đến khi đường quy hoạch 13,5 mét thi công hoàn thành thì phá dỡ đấu nối theo đúng quy hoạch.

Đường làm dở của dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân của Công ty CP Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Handico

Tiếp đến, ngày 22/9/2022, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Handico Vinh Tân đã có Công văn số 416/CV-CT gửi Sở Xây dựng Nghệ An với nội dung, tuyến đường giao thông rộng 13,5m, dài khoảng 190m nằm trong phạm vi ranh giới dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân (tiếp giáp dự án Khu nhà ở liền kề Trung Đô) đã được Công ty triển khai đầu tư xây dựng từ năm 2019, đã hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, đắp cát phần móng đường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, UBND phường Trung Đô có yêu cầu tạm dừng thi công do hiện tại gần 300 hộ dân thuộc khối 3 và khối Phượng Hoàng chưa có hệ thống thu gom và thoát nước mưa, nếu thi công tuyến đường 13,5m theo đúng quy hoạch được duyệt sẽ gây ngập úng cho khu vực.

Đại diện của Công ty cũng khẳng định: “Để giải quyết dứt điểm tình trạng nêu trên, kính đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, UBND TP. Vinh, UBND phường Trung Đô có giải pháp thoát nước cho khu vực này để Công ty đủ điều kiện hoàn thành tuyến đường 13,5m theo quy hoạch được duyệt”.

Quy hoạch “sót” mương thoát nước?

Ngày 31/8/2022, Sở Xây dựng Nghệ An có Công văn số 3200/SXD-QHKT gửi UBND tỉnh Nghệ An trong đó có nội dung, việc các hộ dân phản ánh nội dung đường trước nhà chưa được đầu tư xây dựng ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của các hộ dân là có cơ sở. Hiện tại, tuyến đường này thuộc phạm vi ranh giới dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân do Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Handico Vinh Tân làm chủ đầu tư. Trách nhiệm thực hiện việc đầu tư xây dựng tuyến đường này thuộc về Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Handico Vinh Tân.

Để đảm bảo an toàn và sinh hoạt cho người dân, đề nghị Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Handico Vinh Tân khẩn trương xây dựng hoàn thành tuyến đường quy hoạch rộng 13,5m nói trên theo quy hoạch và tiến độ đã được phê duyệt, UBND TP. Vinh đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng của chủ đầu tư.

Trước mắt, yêu cầu Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Handico Vinh Tân tháo dỡ các chướng ngại vật ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống của người dân.

Mương thoát nước của hàng trăm hộ dân bị “bỏ sót” khi quy hoạch

Trước vướng mắc liên quan đến tuyến đường quy hoạch rộng 13,5m, nằm giữa 2 dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân và Khu nhà ở liền kề Trung Đô, mới đây (ngày 23/9/2022) UBND phường Trung Đô đã có Công văn số 267/BC-UBND gửi UBND TP. Vinh với nội dung, hiện trạng trên tuyến đường quy hoạch 13,5m, từ trước đã có một tuyến mương đất thoát nước chính từ đường Phượng Hoàng đến âu chứa nước trạm bơm Cầu Đen (chiều dài khoảng 300m, chiều rộng từ 2 – 3m) thoát nước chính trong mùa mưa bão để chống ngập úng cho khu vực dân cư khối Phượng Hoàng và khối 3, phường Trung Đô.

Tuy nhiên, theo quy hoạch xây dựng dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân thì tuyến đường quy hoạch rộng 13,5m nêu trên được xây dựng kèm 1 tuyến cống tròn D600 để thu gom nước mặt thuộc ranh giới của dự án. Do đó, tuyến cống này không thể giải quyết vấn đề chống ngập úng cho nhiều hộ dân dọc tuyến đường Phượng Hoàng, khu dân cư khối 3 và khối Phượng Hoàng.

Ông Trần Quảng Đại, Chủ tịch UBND phường Trung cho rằng, trong quy hoạch, dự án nhà liền kề sẽ sử dụng đường của dự án Hadico, tuy nhiên, khi quy hoạch lại không có hệ thống mương thoát nước. Do đó, nếu Hadico làm đường sẽ thành một đập chắn nước làm ngập hơn 300 hộ dân trên địa bàn nên phường đã yêu cầu dừng thi công. Phường sẽ báo cáo với UBND TP. Vinh để đề nghị với Sở Xây dựng bổ sung hạng mục mương tiêu thoát nước. Sau đó mới giải có những bước tiếp theo để giải quyết đường đi cho các hộ dân và mương thoát nước cho cộng đồng dân cư.

