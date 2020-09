Nghệ An: Mất an toàn ở Trường Mầm non xã Hồng Thành

Theo thông tin phản ánh của phụ huynh Trường Mầm non xã Hồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, hàng ngày các em học sinh phải đi qua cổng trường bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

Theo tìm hiểu được biết, phần cổng của Trường Mầm non xã Hồng Thành dù mới được xây dựng khoảng 1-2 năm nay, nhưng bị nứt ở phần chân của hai trụ, mỗi trụ của cổng phải chằng chống bằng hai cột sắt ở phía trong và ngoài, vừa mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn đối với các em học sinh cũng như phụ huynh và giáo viên ở trường.

Chị Nguyễn Thị T. (một phụ huynh) chia sẻ: “Mới đầu năm học, trên báo đài đã đưa tin nhiều vụ tai nạn trường học đáng tiếc xảy ra khiến phụ huynh hết sức lo lắng. Là người mẹ có con đang học ở trường, ngày hai buổi đón đưa con đi lại qua cổng trường “tử thần”, tôi cũng thấy phần nào bất an, lo lắng”.

Cổng trường Mầm non xã Hồng Thành, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

Được biết, nguyên nhân khiến cổng Trường Mầm non xã Hồng Thành bị hư hỏng là do xe vận chuyển sữa học đường, trong lúc lùi ô tô đã đâm trúng khiến phần chân của hai trụ bị nứt.

Ông Hoàng Văn Thiết – Chủ tịch UBND xã Hồng Thành cho biết: “Phần cổng bị hư hỏng trong năm học 2019-2020, dù cổng mới làm cách đây chưa lâu. Nguyên nhân do xe chở sữa lùi trúng, ngay sau đó chính quyền địa phương cũng đã kiểm tra, đồng thời cho làm hai cột sắt để chống đỡ tạm”.

Được biết, hiện nay ở Trường Mầm non xã Hồng Thành, một cổng mới đã được xây dựng, tuy nhiên lối đi này không được sử dụng làm cổng chính, thay vào đó chiếc cổng phải chống đỡ “chông chênh” vẫn được nhà trường sử dụng hằng ngày.

Cũng theo thông tin phản ánh từ phụ huynh, vào thời gian buổi chiều, nhà trường thường hay mở cổng sớm hơn quy định, dù chưa đến giờ tan học, dẫn đến tình trạng ra vào đón trẻ lộn xộn, mất an toàn, trật tự trong trường học.

Trường Mầm non xã Hồng Thành.

Bà nguyễn Thị P. cũng có con em học tại trường cho hay: “Dù 16h30 mới kết thúc buổi học, tuy nhiên có hôm 15h đã thấy nhà trường mở cổng rồi. Lợi dụng sơ hở đó, kẻ xấu mà trà trộn vào bắt cóc các cháu thì thế nào? Hoặc nhỡ các cháu chạy ra khỏi trường thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao”.

Trao đổi với PV về việc vì sao trẻ chạy ra đến tận cổng trường nhưng không có sự quản lý, giám sát của giáo viên, bà Lưu Thị Dung – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thành cho biết: “Cái này là do sơ suất của giáo viên và nhà trường, cũng có thể đó là con em của một giáo viên nào đó trong trường, nên mới chủ quan như vậy. Nhà trường sẽ kiểm tra lại và chấn chỉnh ngay”.

“Việc cổng trường hư hỏng là có thật, ngay sau khi xảy ra sự cố trên, nhà trường cũng đã báo cáo chính quyền địa phương, cán bộ xã cũng đã kiểm tra và chằng chống thêm bằng 4 ống sắt cho chắc chắn” – bà Dung thông tin thêm.

Ông Lê Đình Cẩn - Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thành, phụ trách bậc học Mầm non cho biết: “Phòng Giáo dục xin tiếp thu những vấn đề báo chí đã trao đổi và thông tin. Sang tuần tôi sẽ về kiểm tra ngay cổng trường Mầm non Hồng Thành, đồng thời sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để có biện pháp đảm bảo an toàn nhất cho các cháu học sinh. Vấn đề trường Mầm non mở cửa trước giờ tan học, Phòng Giáo dục cũng mới nhắc nhở phía nhà trường”.

Hiện trường vụ sập tường khiến một em học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nam Lộc (xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị tử vong ngày 11/9/2020.

Năm học mới vừa bắt đầu, thế nhưng đã xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc như vụ cổng trường ở điểm trường Bản Phung (Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, Lào Cai) ) đổ sập, khiến 3 học sinh tử vong, 3 học sinh khác bị thương vào hôm 7/9.

Ngày 11/9, một em học sinh lớp 5 ở Trường tiểu học Nam Lộc (xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An) ra phía ngoài cổng và leo lên bức tường chơi, đã bị bức tường rào nhà trường đổ sập khiến em tử vong.

Chưa bao giờ an toàn trong trường học lại đáng báo động như hiện nay. Để các em học sinh mỗi ngày đến trường là mỗi ngày vui, bổ ích, các ban ngành có trách nhiệm cần kiểm tra thật cụ thể, chi tiết cơ sở vật chất trong các nhà trường, đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”.

Tác giả: Đức Chung

Nguồn tin: Báo Công lý