Nghệ An: Lợi nhuận sau thuế của Tân Khánh An ngày càng giảm

Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (TP Vinh, Nghệ An).

Sau khi Tổng công ty Khánh Việt (TP Nha Trang, Khánh Hòa) tiếp nhận nhà máy thuốc lá Nghệ An thì đến năm 2006 cùng với việc đầu tư dây chuyền sản xuất bao bì với công suất 35 triệu sản phẩm/năm, đơn vị này đã thành lập Công ty TNHH MTV Tân Khánh An. Tân Khánh An hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con, hoạch toán độc lập.

Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, có địa chỉ tại đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, TP Vinh.

Trải qua thời gian, Tân Khánh An trở thành đơn vị chủ chốt và có tiếng ở Bắc Trung bộ nói chung và Nghệ An nói riêng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vỏ bao bì. Thậm chí, vào năm 2011, Tân Khánh An đã được Bộ Tài chính tặng Bằng khen vì có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu riêng của PV Tài chính doanh nghiệp, năm 2020, doanh thu thuần của Tân Khánh An đặt ra khoảng 170 tỷ đồng. Song kết quả thực hiện cả doanh nghiệp này chỉ đạt 143 tỷ đồng. Vì vậy, so với kế hoạch đề ra, năm 2020 kết quả kinh doanh của Tân Khánh An đã giảm và chỉ đạt 84,12%.

Mặc dù doanh thu thuần khá lớn, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này vào năm 2020 cũng chỉ đạt khoảng 10,145 tỷ đồng (kế hoạch đề ra năm 2020 là 10,560 tỷ đồng - chỉ đạt 96,07%).

Trước tình hình sản xuất kinh doanh ngày càng khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, đặc biệt lĩnh vực chủ chốt là sản xuất vỏ bao bì với các đơn hàng “cầm chừng” đã khiến doanh nghiệp này “e dè” khi đặt ra mục tiêu của năm 2021. Cụ thể, năm 2021, Tân Khánh An đặt ra kế hoạch lợi nhuận sau thuế chỉ có 9,7 tỷ đồng.

Có thể nói, với việc Tân Khánh An nhận định lợi nhuận sau thuế giảm (năm 2021 chỉ đạt khoảng 95,61% so với năm 2020) là 1 tín hiệu kém vui đối với các cổ đông của doanh nghiệp này.

Một diễn biến liên quan, mới đây, vào tháng 4/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tân Khánh An đã có sự thay đổi. Ông Cáp Hồng Nguyên được miễn nhiệm và ông Hà Quang Minh đã thay thế ngồi vào “ghế nóng” của doanh nghiệp này, trở thành người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại công ty.

Hiện cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An là Tổng công ty Khánh Việt (TP Nha Trang, Khánh Hòa) - là công ty mẹ.

Bên cạnh đó, một số tổ chức khác có liên quan đến Tân Khánh An như: Công ty TNHH thương mại Khatoco (Khánh Hòa), Nhà máy thuốc lá Khatoco Nghệ An (TP Vinh, Nghệ An), Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa (Khánh Hòa). Những đơn vị trên đều là Công ty con và Chi nhánh của Tổng công ty Khánh Việt.

