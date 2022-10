Nghệ An: Loạt dự án vào “tầm ngắm” của thanh tra liên ngành

Những khu đất “vàng” treo 12 năm… trên giấy

Được chấp thuận đầu tư 12 năm trước, nhưng đến nay, hàng chục héc - ta đất dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An (PVIT) làm chủ đầu tư… vẫn "án binh bất động".

Theo cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, đây là dự án được gọi tên vào danh mục kiểm tra, Dự án Khu đô thị Dầu khí tại phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) sau 12 năm phê duyệt đang chậm tiến độ.

Dự án Khu đô thị Dầu Khí Nghệ An có vị trí đắc địa bên bờ sông Vinh nhưng 'treo' 12 năm... trên giấy. Ảnh T. Cường

Cụ thể, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan bổ sung Dự án Khu đô thị Dầu khí tại phường Vinh Tân, TP Vinh vào danh mục kiểm tra.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, căn cứ vào các văn bản (số 6134/UBND-CN, ngày 03/8/2022 và số 22/LD-HVL-PVIT ) của chủ đầu tư dự án Khu đô thi Dầu khí Nghệ An giải trình về dự án này, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Công văn số 6134/UBND-CN (ngày 13/8) về việc bổ sung danh mục dự án chậm tiến độ.

Nhiệm vụ này, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan bổ sung dự án vào danh mục kiểm tra dự án chậm tiến độ và kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Nhắc lại về 12 năm dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An vẫn “án binh bất động”… trên giấy. Khi được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 5349/QĐ-UBND.ĐT ngày 5/11/2010, với tổng diện tích đất quy hoạch là 147.660,0 m2.

Theo đó, chủ đầu tư dự án này có trách nhiệm phải hoàn thành thủ tục liên quan để khởi công trong vòng 12 tháng và đầu tư xây dựng xong đưa vào sử dụng trong vòng 24 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Trường hợp không đảm bảo tiến độ trên thì quy hoạch phê duyệt tại Quyết định này bị hủy bỏ và Công ty Đầu tư và thương mại Dầu khí Nghệ An không được bồi hoàn chi phí đã bỏ ra liên quan đến dự án.

Đến tháng 7/2016, được đưa vao diện kiểm tra, Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An được UBND tỉnh cho phép gia hạn đến ngày 30/7/2018.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2021, UBND tỉnh Nghệ An lại tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An có tên trong danh sách được kiểm tra.

Đến ngày 1/3/2022, Đoàn liên ngành do Sở Xây dựng chủ trì có Báo cáo số 667/SXD-BC báo cáo kết quả kiểm tra trình lên UBND tỉnh.

Đối với Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An, đến thời điểm kiểm tra vẫn chưa đền bù, giải phóng mặt bằng; chưa được giao đất, cho thuê đất; chưa thực hiện việc xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch. Trách nhiệm để dự án chậm tiến độ hoàn toàn thuộc về chủ đầu tư…, văn bản tư Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An chỉ rõ.

Theo Sở Xây dựng tỉnh này, nguyên nhân chủ quan là chủ đầu tư chưa chủ động trong việc triển khai thực hiện. Mặt khác, các thủ tục liên quan đến vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất chưa được cấp có thẩm quyền có văn bản hướng dẫn, trả lời nên chủ đầu tư đang vướng mắc trong việc triển khai dự án. Chủ đầu tư đã nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư 12 tỷ đồng. Ngoài ra, chủ đầu tư xin gia hạn tiến độ 24 tháng và cam kết thực hiện dự án, văn bả Sở Xây dựng Nghệ An lý giải.

Để “gỡ khó” cho dự án tiếp tục triển khai, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan khác về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; xử phạt hành chính chủ đầu tư do không đảm bảo tiến độ.

Tuy nhiên, phúc đáp chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản (số 3609/STNMT-QLĐĐ, ngày 22/6/2022), ý kiến rằng: “Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 năm 2010. Đến nay đã hơn 10 năm, nhưng chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý để triển khai dự án là quá chậm theo yêu cầu của tỉnh; phù hợp với phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Vinh đang trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vinh. Vì vậy, căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 99, Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì dự án nêu trên không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án”.

Thêm một dự án khác cũng không kém cạnh về khoảng thời gian “chây ì” tiến độ là Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân trên địa bàn Thị xã Cửa Lò.

Sau nhiều lần được gia hạn, dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân mới chỉ hoàn thành và đưa vào hoạt động các hạng mục đầu tư của giai đoạn 1. Hiện UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định thu hồi 36,6ha đất tại dự án này do chậm tiến độ kéo dài.

Dự án này vừa bị UBND tỉnh Nghệ An thu hồi 36,6 ha đất tại Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 12/10/2022. Lý do thu hồi là bởi, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân vi phạm Luật Đất đai, Luật Đầu tư theo Kết luận của UBND tỉnh tại các Công văn: số 5878/UBNDCN ngày 04/8/2022 và số 7560/UBND-CN ngày 30/9/2022.

Dữ liệu cho thấy, dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 tại Quyết định số 583/QĐ-UBND-CN với tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng. Dự án có diện tích đất sử dụng là 50 ha, được đầu tư thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2007-2010, giai đoạn 2 từ năm 2010-2015.

Mục tiêu xây dựng trường đại học tư thục đào tạo khoa học công nghệ, khoa học quản lý kinh tế và nghiên cứu khoa học với tôn chỉ coi trọng chất lượng đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

“Vết xước” tại dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân có từ năm 2013. Thời điểm này, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Nghệ An kiểm tra về tiến độ. Không lâu sau, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 6804/UBND-ĐTXD kết luận dự án vi phạm tiến độ.

Tuy nhiên, thay vì thu hồi phần đất dự án chậm tiến độ, UBND tỉnh Nghệ An lại tiếp tục cho gia hạn để hoàn thành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong quý I/2014; hoàn thành giai đoạn 2 của dự án trong quý IV/2016.

Sau nhiều lần được gia hạn, dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân mới chỉ hoàn thành và đưa vào hoạt động các hạng mục đầu tư của giai đoạn 1. Các hạng mục thuộc giai đoạn 2 chưa được đầu tư xây dựng dẫn đến tình trạng lãng phí hàng chục ha đất, gây bức xúc trong nhân dân…

“Thanh lọc” hết dự án cố tình chậm triển khai

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định (số 3088), thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành và phê duyệt kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các dự án đầu tư ngoài Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh do ông Hồ Việt Dũng, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn; các ông: Võ Văn Ngọc, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Vũ Tuấn Dũng, Phó giám đốc Sở Xây dựng làm Phó trưởng đoàn.

Theo kế hoạch kiểm tra, sẽ có 139 dự án đầu tư được Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh này “sờ gáy”. Trong đó, có 38 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất (không thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở); 58 dự án đã được giao đất, cho thuê đất (không thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở); 43 dự án thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở.

Trong danh mục 139 dự án được đoàn kiểm tra lần này, những “cái tên” dự án có “thâm niên” kéo tiến độ trên 10 năm như: Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An, do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, quy mô gần 15ha; Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại và dịch vụ tại Nghi Phú (TP. Vinh) do Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Bắc Miền Trung là chủ đầu tư được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ tháng 8/2009.

Cùng với đó là Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn dịch vụ, nhà ở và biệt thự cao cấp tại phường Bến Thủy do Công ty TNHH Thành Thái Thịnh làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết từ tháng 5/2013; Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại - dịch vụ và nhà ở đô thị tại Phương Lê Lợi (TP. Vinh) do tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2010 ...

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, mục đích của công tác kiểm tra là nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư ngoài Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, đề xuất phương án giải quyết các vướng mắc, khó khăn có liên quan và tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Việt Hương

Nguồn tin: baodautu.vn